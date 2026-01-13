По всей видимости, Apple наблюдает значительно более низкий уровень обновлений iOS 26, чем предыдущих операционных систем — по крайней мере, так утверждают статистики Statcounter.

Согласно последним ежемесячным данным сервиса веб-аналитики Statcounter, на данный момент обновление до iOS 26 установили немногим более десятка процентов пользователей iPhone — по сравнению с более чем 60 процентами у iOS 18.

Изображение: Apple

При этом наблюдается некоторый рост: если iOS 26.1 и 26.2 в декабре были установлены на 12,71 процента устройств iOS (включая iPadOS), то в январе их доля уже превысила 15%.

Предыдущие версии, iOS 18.5, 18.6 и 18.7, продолжают доминировать с общей долей более 64 процентов. Для сравнения, в январе 2025 года, через четыре месяца после выхода, iOS 18 уже достигла рыночной доли более 62 процентов.

Сама Apple не публиковала официальных данных о распространении iOS с июня 2025 года. На тот момент 88 процентов посетителей App Store с iPhone, выпущенными за последние четыре года, использовали iOS 18.

Основной причиной нежелания пользователей обновлять устройства может быть новый дизайн Liquid Glass, представленный в iOS 26. Операционная система была коренным образом переработана не только визуально, но и с точки зрения удобства использования. Многие пользователи, по-видимому, не решаются принять эти масштабные изменения.

В iOS 26.1 и 26.2 Apple уже внесла улучшения в Liquid Glass, исправив наиболее серьезные проблемы, такие как нечитаемые значки и меню. Однако основной дизайн, который также интегрирован в iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, остается неизменным.