Отличительной особенностью модели компании UBTech Robotics является способность самостоятельно менять аккумулятор.

Китайский робот Walker S2 скоро будет охранять границу между Китаем и Вьетнамом. Об этом сообщила компания UBTech Robotics, разработавшая робота.

Walker S2. Источник: UBTechПо данным газеты South China Morning Post (SCMP), шэньчжэньская компания подписала контракт на 37 миллионов долларов с центром робототехники в Фанчэнгане, регионе, граничащем с Вьетнамом. Помимо охраны границы, робот Walker S2 также будет выполнять задачи по проведению инспекций на сталелитейных и медеплавильных заводах, сопровождению путешественников и оказанию логистических услуг. В сферу деятельности робота также войдут коммерческие услуги.

Робот был представлен в июне этого года. Одна из его уникальных особенностей заключается в том, что это первый робот, способный самостоятельно менять аккумулятор. Компания планирует поставить 500 промышленных человекоподобных роботов к концу года.

Использование таких роботов — растущая тенденция не только в китайских компаниях, но и в государственных учреждениях. Например, в июле иммиграционная служба провинции Чжэцзян объявила в социальной сети WeChat о намерении использовать роботов для выполнения рутинных и утомительных задач.