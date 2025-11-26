Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Китай может использовать человекоподобных роботов Walker S2 для пограничного контроля
Отличительной особенностью модели компании UBTech Robotics является способность самостоятельно менять аккумулятор.

Китайский робот Walker S2 скоро будет охранять границу между Китаем и Вьетнамом. Об этом сообщила компания UBTech Robotics, разработавшая робота.

Walker S2. Источник: UBTechПо данным газеты South China Morning Post (SCMP), шэньчжэньская компания подписала контракт на 37 миллионов долларов с центром робототехники в Фанчэнгане, регионе, граничащем с Вьетнамом. Помимо охраны границы, робот Walker S2 также будет выполнять задачи по проведению инспекций на сталелитейных и медеплавильных заводах, сопровождению путешественников и оказанию логистических услуг. В сферу деятельности робота также войдут коммерческие услуги.

Робот был представлен в июне этого года. Одна из его уникальных особенностей заключается в том, что это первый робот, способный самостоятельно менять аккумулятор. Компания планирует поставить 500 промышленных человекоподобных роботов к концу года.

Использование таких роботов — растущая тенденция не только в китайских компаниях, но и в государственных учреждениях. Например, в июле иммиграционная служба провинции Чжэцзян объявила в социальной сети WeChat о намерении использовать роботов для выполнения рутинных и утомительных задач.

#технологии #китай #робототехника #человекоподобные роботы #гуманоиды #ubtech robotics #walker s2
Источник: scmp.com
Сейчас обсуждают

RandomXP
22:53
Я запомнил HD5000 серию по 5850 - отлично подходили для майнинга тогда, стоили не дорого, были крайне выносливыми.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
valderm
22:50
очередное ковыряние бомжа из помойки
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
swr5
22:24
Странные фантазии. Наоборот считается, что именно современная Винда ассоциируется у пользователей с темным и страшным проприетарным монстром который запустил свои щупальца в десктопные компы и от кото...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались диктовать свою неприклонную "победоносную" волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
козлина
21:15
хаха, темы с линуксом скоро будут похожи на эпизоды Гарри Поттера - сидят на сайте посетители, обсуждают какие то операционки, но название не говорят - ибо страшно. "Это название нельзя говорить...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
beltar
21:08
У меня есть живая HD 5770 от гиги с кожухом в виде бэтмобиля. Карта, как карта, драйвера только красные со стыда. Я ее взял, т. к. она была компактнее немного более мощной GTX 260. DX 11 игры запустит...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
inchaos75
21:05
Юридически должно быть все прописано, на то и договор, что не прописано то не попадает под договор. Подарки, сувениры, то что дают как участнику то есть дают всем участникам и т.д. - да, но если конкр...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
