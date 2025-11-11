Американский журнал составил рейтинг пяти самых быстрых действующих военных самолетов 2025 года.

Американский журнал National Security Journal (NSJ) представил рейтинг самых быстрых боевых самолётов 2025 года. В топ-5 оказались сразу три российских истребителя. На публикацию NSJ обратило издание «Лента.ру».

На первое место эксперты поставили российский МиГ-31. В публикации говорится, что перехватчик достигает «потрясающей максимальной скорости 2,83 Маха». Второе место в рейтинге самых быстрых боевых самолетов этого года получил американский F-15EX Eagle II, его скорость немного уступает МиГу — 2,5 Маха.

Замыкает тройку опять же российский истребитель — МиГ-23, который развивает скорость 2,35 Маха. Другой разработанный в 70-х годах истребитель МиГ-29 (скорость 2,3 Маха) расположился на четвертом месте в рейтинге американских экспертов.

А вот разработанный в самих США F-22 Raptor — первый в мире истребителю 5-го поколения — занял лишь пятое место, поскольку он развивает скорость не более 2,25 Маха.

Издание NSJ отмечает преимущества каждого из перечисленных самолетов, отдельно отмечая развитие российского МиГ-31. Недавно стало известно, что в самолёт была интегрирована новая дальнобойная ракета класса «воздух-воздух». В результате получилась система, превосходящая по своим характеристикам все западные и китайские решения. Разработанная в начале 1990-х годов, ракета КС-172 изначально создавалась как оружие дальностью 200–400 км для истребителей Су-27.

МиГ-31 способен придать запускаемой ракете ещё большую начальную энергию, чем самолёты семейства Су-27. Он также способен доставлять её на большие высоты, превышающие 20 км. Поэтому КС-172 в сочетании с МиГ-31 создаст систему, способную поражать воздушные цели на расстояниях более 400 км. Целями могут быть такие важные объекты, как самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, самолёты-заправщики, разведчики, а также самолёты 5-го поколения «до того, как они смогут достичь своих целей».

Что касается Boeing F-15EX, то это новейшая версия легендарного американского самолёта F-15. Несмотря на отсутствие физической малозаметности, он обладает высокими техническими характеристиками, включая 15-тонную боевую нагрузку (больше, чем у российского бомбардировщика Су-34), а также оснащён современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими техническими решениями. F-15EX может нести 12 ракет класса «воздух-воздух», а в ударном варианте — до 15 тонн боеприпасов.