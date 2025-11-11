Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
Американский журнал составил рейтинг пяти самых быстрых действующих военных самолетов 2025 года.

Американский журнал National Security Journal (NSJ) представил рейтинг самых быстрых боевых самолётов 2025 года. В топ-5 оказались сразу три российских истребителя. На публикацию NSJ обратило издание «Лента.ру».
На первое место эксперты поставили российский МиГ-31. В публикации говорится, что перехватчик достигает «потрясающей максимальной скорости 2,83 Маха». Второе место в рейтинге самых быстрых боевых самолетов этого года получил американский F-15EX Eagle II, его скорость немного уступает МиГу — 2,5 Маха.

Замыкает тройку опять же российский истребитель — МиГ-23, который развивает скорость 2,35 Маха. Другой разработанный в 70-х годах истребитель МиГ-29 (скорость 2,3 Маха) расположился на четвертом месте в рейтинге американских экспертов.

А вот разработанный в самих США F-22 Raptor — первый в мире истребителю 5-го поколения — занял лишь пятое место, поскольку он развивает скорость не более 2,25 Маха.

Издание NSJ отмечает преимущества каждого из перечисленных самолетов, отдельно отмечая развитие российского МиГ-31. Недавно стало известно, что в самолёт была интегрирована новая дальнобойная ракета класса «воздух-воздух». В результате получилась система, превосходящая по своим характеристикам все западные и китайские решения. Разработанная в начале 1990-х годов, ракета КС-172 изначально создавалась как оружие дальностью 200–400 км для истребителей Су-27.

МиГ-31 способен придать запускаемой ракете ещё большую начальную энергию, чем самолёты семейства Су-27. Он также способен доставлять её на большие высоты, превышающие 20 км. Поэтому КС-172 в сочетании с МиГ-31 создаст систему, способную поражать воздушные цели на расстояниях более 400 км. Целями могут быть такие важные объекты, как самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, самолёты-заправщики, разведчики, а также самолёты 5-го поколения «до того, как они смогут достичь своих целей».

Что касается Boeing F-15EX, то это новейшая версия легендарного американского самолёта F-15. Несмотря на отсутствие физической малозаметности, он обладает высокими техническими характеристиками, включая 15-тонную боевую нагрузку (больше, чем у российского бомбардировщика Су-34), а также оснащён современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими техническими решениями. F-15EX может нести 12 ракет класса «воздух-воздух», а в ударном варианте — до 15 тонн боеприпасов.

#авиация #самолеты #истребитель #миг-31
Источник: lenta.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
2
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
+
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
4
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
1
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
+
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
4
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
Экс-президент США Байден заявил о чувстве позора всей нации за политику Трампа
2
Археологи нашли следы древней инженерии в болотах Боливии
1
В Афганистане заявили о провале мирных переговоров с Пакистаном
+
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
26
В сервисе «Автотека» определили самый безаварийный китайский автомобиль на просторах России
2
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Криптовалюта Sui показала неожиданный рост на падающем рынке
1
YouTube не работает с блокировщиками рекламы преимущественно в браузерах на базе Chromium
1

Популярные статьи

Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
59
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
14
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
6
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
24
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
32
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
+

Сейчас обсуждают

Bamboliny
10:34
Более технической? Очень просто - есть проблема, делаю предположения как ее решить. Если это требует наличия какого-то нового железа - ставлю это новое железо, настраиваю его и смотрю что вышло. Пробл...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Alex_023
10:33
Фильм так надо назвать: «Хищник: Планета смерти. Дно уже совсем близко»
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
Bamboliny
10:20
И с каких это пор NV5000 обзавелся буфером - сам что ли допаял? :)
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Андрей Попов
10:19
Кто-то в этом сомневался?
Йенс Столтенберг в своих мемуарах подтвердил правоту позиции России по НАТО
Mallory
10:16
Доктор, а может это, ему попробовать давать слабительного которое имеет очень долгий срок действия? Чтобы если сбежит его можно было по следу найти.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
NuclearMissionJam
10:16
А можете подсказать, как сделать статью более технической? Я не против её переписать или выпустить другую. Единственный вывод, который я могу сделать - ужасная оптимизация софта. Ничего другого на ум ...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
[IRanPast]
10:14
Любая винда если увидит в системе HDD загрузчик устанавливает на HDD
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Zero Hexen
10:13
100Гб своп...!!!! я это не заметил ибо читал через строку. Но тут точку ставить нужно и блокировать сообщения ТС. По списку. Такую шизу я только у эникейшиков в начале 00вых видел. ТС пройди курсы по...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
NuclearMissionJam
10:08
Ничего не понял. Всегда это когда? И какая винда?
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Bamboliny
10:08
Ладно, сделаю скидку на то, что статья вообще не техническая и автор просто мог бы поделиться впечатлениями о замене одной железки на другую, при этом вообще не понимая, как использовать приобретение....
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter