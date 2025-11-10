Новости из США взбодрили крипторынок, и биткоин закрепился над уровнем $105 000, подорожав за последние сутки более чем на 4%.

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, 9 ноября, на Truth Social о «дивидендах в размере не менее 2000 долларов на человека» от доходов от пошлин. Выплата должна быть предоставлена всем американцам, «за исключением лиц с высоким доходом», как написал Трамп. В своём посте Трамп похвалил экономику США и заявил, что пошлины приносят «триллионы долларов», которые вскоре могут быть использованы для погашения огромного государственного долга.

«Люди, которые выступают против пошлин, — ДУРАКИ!» — добавил президент.

Цены криптовалют сразу же резко выросли после объявления. Биткоин поднялся до $106 000 (+4% за 24 часа), Ethereum — до $3600 (+6%), а XRP — до $1 (+9%). В целом, альткоины показали значительный рост по всем направлениям.

Инвесторы и аналитики рынка приветствуют это заявление как экономический стимул, который подстегнет рост цен на криптовалюты и другие активы. Аналитики из The Kobeissi Letter прогнозируют, что около 85% взрослого населения США получат чеки в размере 2000 долларов, основываясь на данных о распределении средств в эпоху пандемии. Часть этих средств поступит на рынки, что приведет к росту цен на активы.

Аналитик и автор статей о биткоинах Саймон Диксон четко объяснил эту динамику: «Если вы не вложите эти 2000 долларов в активы, они либо будут обесценены, либо просто использованы для выплаты процентов по долгам и отправлены в банки».

Заявление Трампа также стало ответом на политическое давление: после недавних побед демократов на выборах губернатора и мэра Нью-Йорка внутри самой партии Трампа разразилась критика в адрес его электората. Считается, что он уделяет недостаточно внимания своему основному электорату, которому обещал снижение стоимости жизни во время своей президентской кампании.

Несмотря на позитивную реакцию рынка, эксперты предупреждают о долгосрочных последствиях. Подчёркивается, что любое экономическое стимулирование в конечном итоге приводит к инфляции фиатных валют и снижению покупательной способности. Предлагаемые меры стимулирования увеличат государственный долг и со временем приведут к росту инфляции. Хотя Трамп в своём послании говорит о «практически нулевой инфляции», уровень инфляции, который в последнее время составлял 3%, остаётся неизменным.

В Нью-Йорке и других крупных городах высокая стоимость жилья остаётся одной из центральных проблем. В последнее время также звучат предупреждения о пузыре искусственного интеллекта на фондовом рынке: в США многие граждане владеют акциями, часто в связи с пенсионными накоплениями. Однако Трамп делает акцент на «рекордных ценах на акции» и пишет: «В США рекордные инвестиции, повсюду появляются заводы и фабрики».