Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Биткоин подорожал до $106 000 после обещания Трампа многим гражданам дивидендов от пошлин в $2000
Новости из США взбодрили крипторынок, и биткоин закрепился над уровнем $105 000, подорожав за последние сутки более чем на 4%.

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, 9 ноября, на Truth Social о «дивидендах в размере не менее 2000 долларов на человека» от доходов от пошлин. Выплата должна быть предоставлена всем американцам, «за исключением лиц с высоким доходом», как написал Трамп. В своём посте Трамп похвалил экономику США и заявил, что пошлины приносят «триллионы долларов», которые вскоре могут быть использованы для погашения огромного государственного долга.

«Люди, которые выступают против пошлин, — ДУРАКИ!» — добавил президент.

Цены криптовалют сразу же резко выросли после объявления. Биткоин поднялся до $106 000 (+4% за 24 часа), Ethereum — до $3600 (+6%), а XRP — до $1 (+9%). В целом, альткоины показали значительный рост по всем направлениям.
Инвесторы и аналитики рынка приветствуют это заявление как экономический стимул, который подстегнет рост цен на криптовалюты и другие активы. Аналитики из The Kobeissi Letter прогнозируют, что около 85% взрослого населения США получат чеки в размере 2000 долларов, основываясь на данных о распределении средств в эпоху пандемии. Часть этих средств поступит на рынки, что приведет к росту цен на активы.

Аналитик и автор статей о биткоинах Саймон Диксон четко объяснил эту динамику: «Если вы не вложите эти 2000 долларов в активы, они либо будут обесценены, либо просто использованы для выплаты процентов по долгам и отправлены в банки». 

Заявление Трампа также стало ответом на политическое давление: после недавних побед демократов на выборах губернатора и мэра Нью-Йорка внутри самой партии Трампа разразилась критика в адрес его электората. Считается, что он уделяет недостаточно внимания своему основному электорату, которому обещал снижение стоимости жизни во время своей президентской кампании.

Несмотря на позитивную реакцию рынка, эксперты предупреждают о долгосрочных последствиях. Подчёркивается, что любое экономическое стимулирование в конечном итоге приводит к инфляции фиатных валют и снижению покупательной способности. Предлагаемые меры стимулирования увеличат государственный долг и со временем приведут к росту инфляции. Хотя Трамп в своём послании говорит о «практически нулевой инфляции», уровень инфляции, который в последнее время составлял 3%, остаётся неизменным.

В Нью-Йорке и других крупных городах высокая стоимость жилья остаётся одной из центральных проблем. В последнее время также звучат предупреждения о пузыре искусственного интеллекта на фондовом рынке: в США многие граждане владеют акциями, часто в связи с пенсионными накоплениями. Однако Трамп делает акцент на «рекордных ценах на акции» и пишет: «В США рекордные инвестиции, повсюду появляются заводы и фабрики».

#сша #криптовалюты #биткоин #трамп
Источник: truthsocial.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
2
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
15
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
6
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
3
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Проект Warhammer MMO прекратил разработку в связи с роспуском студии
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
3
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
+
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Компания Oracle Lighting представила первые в мире безлинзовые фары
+
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
Экс-президент США Байден заявил о чувстве позора всей нации за политику Трампа
2
Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле может быть подготовлен к ядерным испытаниям в сжатые сроки
+
Авторы ремейка «Готики» в свежем видео поведали о создании русской озвучки проекта
+
Китайская компания вручила сотрудникам золотые клавиши для клавиатуры в честь Дня программиста
+

Популярные статьи

Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
12
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
53
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
3
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
1
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+

Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
17:05
хахахаххахааааа
Биткоин подорожал до $106 000 после обещания Трампа многим гражданам дивидендов от пошлин в $2000
Сильвестр с талоном
17:01
Это не название изделия, это название компании производителя, при поступлении на вооружение данного лазера, его название будет нам привычным, допускаю, что сейчас вообще никак не называется, или какое...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Эдуард Егоров
16:47
Небось только там где достижение России написал, а когда достижение Китая или своих рабовладельцев англасаксев пишут , то и не обращаешь на то что тут сайт про компьютеры . Будь не зависимым раз уж...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
elektrokat
16:34
А. вот он чё,. ну ясно
В России стартовал набор добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов
Alex_023
16:23
Всегда задаюсь вопросом, а можно не оплачивать "16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц", если "возможна установка 32+32 ГБ"?
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
Сергей Владимирович
16:18
Стоит Linux Mint на 10-летнем ноутбуке, где с тормозами работает Windows 10 и отказываться не собираюсь
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Kaabar
16:16
Выглядит аппетитно
В Калининграде установлен новый годовой рекорд добычи янтаря
cat110701
15:51
Афтор, ты что курил? Выключи уже свой фейкомет, даже не удосужился нормально вникнуть в тему. Деньги пахнут или нет?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
cat110701
15:47
Пахнут, но по разному)
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
aoxoa1
15:47
От такие фильтры. Эксплуатируя около 7 разных корпусов, втч всякие пафосные джонсбо, аорусы и поделия от аэрокула и хпг, не сказал бы что тт от 2005-го по фильтрации ощутимо хуже фильтрует, или без р...
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter