В Китае беспилотные такси уже очень популярны. Теперь такие компании, как Pony.ai, We Ride и Baidu, хотят вывести свои роботизированные автомобили на европейский рынок.

Китайские роботакси вскоре могут появиться на дорогах Европы. Как сообщает издание Handelsblatt, такие компании, как Pony.ai и We Ride, стремятся как можно скорее выйти на европейский рынок. Успех таких начинаний зависит не только от многомиллиардных инвестиций, но и, прежде всего, от одобрения местных властей.

В Китае беспилотные такси дешевы и популярныВ китайском мегаполисе Ухань беспилотные такси уже давно стали обычным явлением. В других городах, таких как Пекин и Шанхай, были созданы дополнительные тестовые зоны для тестирования беспилотных автомобилей в условиях дорожного движения.

Роботакси пользуются высоким спросом: китайская технологическая компания Baidu сообщила, что только за последнюю неделю октября через её сервис Apollo Go было заказано 250 000 поездок. Основная причина их популярности, вероятно, кроется в цене: 30-минутная поездка на роботакси в Ухане стоит чуть менее пяти евро, что значительно дешевле, чем на обычном китайском такси.

Издание Handelsblatt пишет, что индустрия всё больше внимания уделяет Европе. В середине октября Pony.ai объявила о планах провести испытания первого роботакси на европейских дорогах в партнёрстве с французским автопроизводителем Stellantis. Испытания будут проводиться в Люксембурге. We Ride также уже получила одобрение во Франции на эксплуатацию беспилотных автобусов-шаттлов в региональных перевозках в партнёрстве с Renault. Планы Baidu особенно амбициозны: компания совместно с американским сервисом мобильности Lyft намерена запустить свою модель RT6 в Германии и Великобритании уже в следующем году — при условии одобрения властями.