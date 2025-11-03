По словам генеральных директоров OpenAI и Microsoft, текущая проблема заключается не в недостатке графических процессоров, а в нехватке электроэнергии, которая препятствует развитию инфраструктуры ИИ.

Когда речь заходит об искусственном интеллекте, часто говорят о нехватке специализированных компьютерных чипов, так называемых графических процессоров. Однако, по словам Сатьи Наделлы и Сэма Альтмана, генеральных директоров Microsoft и OpenAI, реальная проблема отрасли заключается в другом. В подкасте Bg2 Pod они объяснили, что многие графические процессоры в настоящее время невозможно использовать из-за нехватки электроэнергии. Высокие цены на электроэнергию — лишь одно из многих препятствий, с которыми сталкиваются технологические компании в сфере ИИ.

В настоящее время компании инвестируют миллиарды долларов в строительство всё более крупных центров обработки данных. Одна только OpenAI планирует инвестировать около триллиона долларов в расширение своей инфраструктуры, хотя компания по-прежнему далека от рентабельности.

Как сообщает онлайн-журнал Tom's Hardware, рост потребления электроэнергии становится всё более серьёзным бременем. Строительство новых центров обработки данных привело к резкому росту цен на электроэнергию в США, что ощущают и потребители. OpenAI даже призвала правительство США ежегодно выделять дополнительные 100 гигаватт электроэнергии для удовлетворения растущего спроса. Это может дать США решающее преимущество в мировой гонке за технологическое лидерство в области разработки ИИ, особенно в конкуренции с Китаем. Благодаря масштабным инвестициям в гидро- и атомную энергетику страна уже занимает значительное лидирующее положение в энергоснабжении.

Подкаст Bg2 Pod ведёт предприниматель и инвестор Брэд Герстнер. Он спросил генерального директора Microsoft Сатью Наделлу и генерального директора OpenAI Сэма Альтмана о заявлении Дженсена Хуанга. Генеральный директор Nvidia заявил, что вероятность избытка вычислительной мощности в ближайшие два-три года крайне мала. Переизбыток предложения может иметь серьёзные экономические последствия для таких компаний, как Microsoft и OpenAI.

Наделла считает, что нынешняя проблема отрасли связана не столько с чипами, сколько с нехваткой электроэнергии. Компании просто не успевают создавать необходимую инфраструктуру.

Разработка нового оборудования также была темой обсуждения — для многих технологических компаний это одновременно и возможность, и риск.

«Однажды мы создадим невероятное устройство, способное локально запускать модели с поддержкой GPT-5 или GPT-6 с низким энергопотреблением», — сказал Альтман.

Такая технология может значительно снизить энергопотребление. Хотя компаниям по-прежнему будут нужны крупные центры обработки данных для обучения новых моделей, спрос на вычислительную мощность, вероятно, снизится, поскольку ИИ будет работать локально на конечных устройствах.