Runk 2.0 — это очень компактный внешний аккумулятор, который можно использовать как брелок для ключей, а также он имеет встроенную систему отслеживания геопозиции. Если повербанк утерян, его легко можно найти. Для этой цели Runk 2.0 можно интегрировать в сеть «Локатор» (Find my) от Apple, а также в аналогичную службу для отслеживания геопозиции устройств от Google Android.

Runk 2.0 — этот внешний аккумулятор невозможно потерять. Фото: Runner Inc

Однако внешний аккумулятор пока недоступен на рынке. В настоящее время ведется сбор средств на дальнейшую разработку продукта.

Runk 2.0 весит 72 грамма и имеет размеры 22 x 47 x 73 миллиметра. Поскольку внешний аккумулятор небольшой и компактный, он не может похвастаться особенно большой емкостью. При емкости 3000 мАч невозможно полностью зарядить смартфон. Тем не менее, в случае крайней необходимости можно немного зарядить батарею гаджета.

По данным производителя, iPhone 15 можно зарядить до 55 процентов. Однако iPad Pro можно зарядить всего на 22 процента, а консоль Nintendo Switch — на 42 процента. Наушники или GoPro можно будет полностью зарядить на 100 процентов даже несколько раз. Максимальная мощность зарядки составляет 18 Вт.







Помимо системы отслеживания, Runk 2.0 также имеет встроенный чип NFC.

За примерно $40 можно поддержать краудфандинговую кампанию проекта и впоследствии получить внешний аккумулятор Runk 2.0. Однако следует помнить, что такое финансирование может привести и к полной потере инвестиций.

Похожий повербанк от компании Anker

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Похожие повербанки, но без функций определения местоположения и NFC, могут иметь большую емкость и стоят дешевле. Sharge Flow Mini1 емкостью 5000 мАч стоит всего $20. Внешний аккумулятор Anker Nano Powerbank, также имеющий емкость 5000 мАч, стоит $19.