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Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году

После многих лет интенсивного использования старый игровой компьютер сталкивается с проблемами с графикой и сбоями. Пришло время обновления. Чтобы получать удовольствие от игр, нужно подходящее оборудование, соответствующее потребностям геймера. Постараемся разобраться, стоит ли игра свеч.
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Собрать самостоятельно новый игровой ПК любителю непросто. Сразу возникает ряд вопросов: какая видеокарта на данный момент соответствует своей стоимости? Какая система на самом деле подходит конкретному геймеру? 


Вопросы, которые каждый геймер должен задать себе заранее

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Самый важный вопрос, вероятно, — это бюджет. Можно получить хорошее оборудование за небольшие деньги, если достаточно разрешения Full HD (1080p, то есть 1920 × 1080 пикселей). Цена тогда составит около 100 000 рублей. Системы среднего ценового сегмента стоят от 150 000 рублей до более 200 000 рублей и позволяют играть в разрешении QHD и выше (1440p, то есть 2560 x 1440 пикселей). От 250 000 рублей можно рассчитывать на систему высокого класса с разрешением 4K.

Как минимум не менее важно, какие игры планируется запускать? Для тех, кто в основном играет в менее требовательные к производительности игры, инди-игры или старые игры, дорогое оборудование — пустая трата денег. Однако такие шутеры, как Valorant, стратегические игры, такие как Total War: Warhammer III, и небольшие игры с открытым миром требуют немного более быстрого оборудования. В современные игры, такие как Space Marine 2 или Black Myth: Wukong, в сочетании с такими функциями, как трассировка лучей, можно играть только при самых высоких настройках детализации с быстрой видеокартой и процессором.

Купить готовый компьютер или собрать его по частям

Если принято решение обновить кардинально систему, следует подумать, что лучше подойдет: готовый ПК или покупка отдельных комплектующих. Многие производители продают так называемые пребилды, то есть готовые ПК, которые можно немного апгрейдить. Преимущество очевидно: придется меньше беспокоиться о времени, сборке и совместимости. Недостаток заключается в том, что готовый компьютер обычно обходится дороже, чем покупка отдельных частей. Кроме того, как правило, есть ограничения в выборе комплектующих.

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Альтернативно, благодаря многочисленным инструкциям на YouTube, можно собрать компьютер самостоятельно, непрофессионалу. Однако должны быть ясны две вещи: придётся потратить много часов на платформах сравнения, чтобы найти дешевые предложения. Кроме того, скорее всего, придется чаще устранять неполадки при сборке, например обновлять BIOS материнской платы.

Видеокарта, процессор и материнская плата – на это стоит обратить внимание

Первым делом стоит обратить внимание на сердце компьютера: хорошую видеокарту. Грубо говоря, Nvidia дороже, но обычно работает более эффективно. AMD дешевле, и можно получить в основном больше VRAM (виртуальной памяти). Наличие большого количества видеопамяти важно для новых игр в сочетании с такими функциями, как трассировка лучей. Можно обратить внимание на Nvidia Geforce RTX 4070 Super от Inno3D с двенадцатью гигабайтами видеопамяти. Эта карта считается лучшей картой Nvidia по соотношению цены и производительности. 

Далее стоит определить, какая материнская плата подойдет. Часто помогает простой поиск в интернете. На форумах можно найти множество советов и предложений по комбинациям графического процессора и материнской платы. 

Неплохая модель MSI MAG B650 Tomahawk с Wi-Fi. Плата поддерживает новые процессорные разъемы поколения AM5, а также планки оперативной памяти с технологией памяти DDR5. В конечном счете, цифры просто означают, что материнская плата совместима с новым оборудованием и, следовательно, немного более ориентирована на будущее. Использование старых сокетов и технологии памяти DDR4 обходится дешевле, и во многих случаях этого достаточно. Однако, возможно, придется полностью заменить систему, если однажды возникнет желание купить новое оборудование.

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Что касается центрального процессора, то есть такая модель AMD Ryzen 7 7800X3D. На самом деле процессор слишком мощный для недорогой видеокарты, и есть более дешевые альтернативы. Но с учетом будущих обновлений лучше взять эту модель. Теоретически эта модель достаточно мощна для видеокарт типа Nvidia RTX 4090. Практичным инструментом при поиске процессора является так называемый калькулятор производительности. С помощью этого инструмента можно проверить, не теряется ли производительность где-то в системе.

Часто возникают трудности при выборе процессора: AMD или Intel. Процессоры Intel часто имеют более высокую одноядерную производительность, что важно для многих игр. Однако с чипсетом последнего поколения неоднократно возникали проблемы — так что в конечном итоге это вопрос личного вкуса. В интернете существует множество тестов для многих игр, так что можно конкретно найти, какой процессор подходит к играм.


Достаточно оперативной памяти и быстрого SSD

При выборе планок оперативной памяти есть вариант остановиться на двойной системе с использованием технологии памяти DDR5. Это значит, что в системе установлены две планки оперативной памяти по 16 гигабайт каждая, всего 32 гигабайта. Этого более чем достаточно для большинства игровых потребностей. 

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Однако следует отметить, что с процессором AMD следует полагаться на профиль производительности под названием AMD Expo вместо Intel XMP, чтобы использовать весь потенциал оперативной памяти. Также можно обратить внимание на номер CL в описании продукта: чем ниже, тем быстрее. Что особенно важно, так это высокая тактовая частота, измеряемая в мегагерцах (МГц). Здесь все наоборот: чем выше, тем лучше. Сейчас можно купить версию G.Skill Trident Z5 NEO RGB.

Когда дело касается твердотельных накопителей, то есть носителя данных, иногда стоит присмотреться к версиям с двумя терабайтами, поскольку они относительно дешевле, чем твердотельные накопители с одним терабайтом. Для системы и самых важных игр следует выбрать быстрый SSD форм-фактора M.2. 

Важными показателями производительности являются скорость чтения и записи. Изображения, документы или менее требовательные вещи также можно хранить на более медленных твердотельных накопителях SATA, которые в большинстве случаев дешевле. Для игрового компьютера можно выбрать быстрый, но чуть более дорогой Samsung 990 Pro с 2 ТБ. Но наверняка есть недорогие альтернативы.
Твердотельный накопитель M.2 обычно можно вставить в держатель, расположенный с правой стороны. Затем прикрутить его с левой стороны – там видна круглая выемка

Блок питания и корпус

Потратив немного больше денег на блок питания, можно окупить другие затраты. В названии модели есть обозначение «80-Plus», который обозначает класс качества. Здесь содержится информация о том, насколько эффективно работает блок питания при более высоких нагрузках. 

Источники питания более высокого качества обычно служат дольше и выделяют меньше тепла. На рынке представлен мощный блок питания на 850 Вт от Corsair — хотя он, вероятно, будет слишком слабым для самой мощной модели Nvidia RTX 5090.

Когда дело доходит до корпуса, следует обратить особое внимание на одну вещь: достаточно ли он стильный? Сейчас существует множество стеклянных корпусов с предустановленными светодиодными вентиляторами. 

А если серьезно: корпус должен быть достаточно большим, чтобы вместить видеокарту и вентилятор. Подойдет модель NZXT H6 с двухкамерными и расположенными под углом вентиляторами (стоит менее 20 000 рублей). Для многих пользователей важно иметь возможность хранить спутанные кабели и оставить достаточно места за материнской платой. В корпусе спрятан блок питания, дополнительные твердотельные накопители SATA и все кабели, доступ к которым можно легко получить через съемную заднюю панель.

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