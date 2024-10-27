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Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию

Разработчик чипов Arm ставит производителю Qualcomm ультиматум и угрожает отозвать лицензию. Это может иметь далеко идущие последствия.
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На острове Мауи, Гавайи, производитель чипов Qualcomm представил в 20-х числах октября свои последние разработки. Нам обещали более быстрые и лучшие процессоры с поддержкой функций искусственного интеллекта. Первые устройства с чипами уже собираются на предприятиях.
Источник изображения: Qualcomm

Британская компания Arm, которая сейчас принадлежит японскому банку SoftBank, объявила 23 октября, что отзовёт у Qualcomm лицензию. Лицензия позволяет американской компании Qualcomm использовать архитектуру чипов Arm в своих новейших продуктах. Отзыв лицензии стал бы катастрофой для одного из крупнейших производителей чипов для смартфонов.

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Речь идет о больших деньгах

Американская компания делит рынок процессоров для смартфонов в основном со своими конкурентами Apple и тайваньской Mediatek. Qualcomm, Apple и Mediatek используют чипы британской ИТ-компании Arm и вынуждены платить за их лицензирование.

Архитектура Arm используется фактическ во всех мобильных устройствах — от смартфонов и планшетов до носимых устройств, таких как умные часы. Такой чип считается особенно энергоэффективным, он меньше по размеру, а также выгоден самому разработчику за счет более низких затрат при производстве.

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Qualcomm недавно представила чипы Snapdragon. Источник изображения: Qualcomm

Преимущества дизайна микросхем сейчас настолько велики, что их можно найти также в ноутбуках и компьютерах. Например, Apple использует архитектуру Arm для своих собственных чипов для MacBook, Mac Mini и iMac. Qualcomm также выходит на рынок ноутбуков, поставляя чипы для новых ПК Microsoft Copilot+, которые позиционируются как ноутбуки с искусственным интеллектом.

Решение должно быть принято до Рождества

И именно в этом Arm видит нарушение своих лицензионных соглашений со стороны Qualcomm. По мнению британцев, чип-гиганту разрешено производить только SoC для мобильных устройств. У Qualcomm другое мнение. Еще в 2021 году компания купила стартап по производству чипов Nuvia, у которого на тот момент была дешевая лицензия на разработку чипов Arm для серверов. По данным компании, вместе с покупкой стартапа его лицензия также была передана Qualcomm.

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Qualcomm и Arm находятся в судебном споре с 2022 года. Как сообщает Bloomberg, у Qualcomm есть время до Рождества, чтобы прийти к соглашению с Arm, иначе им придется обойтись без технологии Arm. После этого Qualcomm может прекратить продажу своих новейших продуктов — в том числе чипов не только для ноутбуков, но и для смартфонов, основанных на технологии Nuvia. (Nuvia разрабатывает микропроцессоры, ставшие основой новых чипов Qualcomm для компьютеров, в том числе ноутбуков с ИИ.)

В настоящее время это касается только новейшего суперчипа Qualcomm — Snapdragon 8 Elite. Считается, что он даже превосходит чип iPhone 16 Pro в некоторых тестах производительности. Это ставит под угрозу значительную часть годового объема прибыли в 39 миллиардов долларов, который Qualcomm генерирует практически исключительно с помощью чипов на базе Arm.

Arm может навредить и себе, отозвав лицензию, поскольку отчисления Qualcomm составляют 10 процентов доходов Arm. Стратегия ясна: компания хочет получить часть рынка, благодаря которому Qualcomm преуспевает в финансовом плане, поскольку производит чипы для ноутбуков Microsoft с искусственным интеллектом.

Следующая дата суда назначена на 16 декабря. Будет выяснено, разрешено ли Qualcomm использовать технологию Nuvia или нет. Arm уверена в победе. Однако в Qualcomm настроены оптимистично и говорят об «отчаянном маневре» и «дальнейших необоснованных угрозах с целью оказать давление на давнего партнера».

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Возможно несколько сценариев разрешения юридического спора

Есть несколько сценариев исхода этой судебной тяжбы. 

  • Первый: Qualcomm проигрывает судебную тяжбу против Arm, и лицензия Arm отменяется — довольно маловероятный сценарий. 
  • Второй: между компаниями достигается внесудебное урегулирование — наиболее вероятный вариант. Однако это также означает, что Qualcomm придется платить Arm больше денег, чтобы продолжать использовать архитектуру чипа.
  • Третий: Qualcomm рискует и выигрывает в суде – это тоже считается маловероятным. Однако компания уже выиграла несколько лицензионных споров, в том числе против Samsung и Apple. В 2020 году Qualcomm даже добилась успеха в суде против Управления по конкуренции и защите прав потребителей США, которое обвинило саму компанию в «эксплуататорской практике лицензирования».


Возможность использования архитектуры процессора с открытым исходным кодом

Если бы лицензия была отозвана, это имело бы далеко идущие последствия для всей технологической отрасли. Qualcomm придется снова пересмотреть соглашения, что будет означать задержки в выпуске новых продуктов. Это выгодно конкурентам, которые могут получить больше заказов и повысить цены из-за отсутствия таких сильных игроков на рынке, как Qualcomm. В то же время всегда существует страх оказаться слишком зависимым от Arm и, по сути, оказаться в подчинении компании.



В долгосрочной перспективе Qualcomm может попытаться отказаться от технологии Arm. Американская компания, как и другие крупные производители чипов, уже работает над использованием процессорной архитектуры Risc-V с открытым исходным кодом.

Первые полноценные чипы с такой архитектурой будут использоваться в умных часах, как было объявлено в прошлом году. На презентации продуктов на Гавайях новый чип Risc-V представлен не был; его выпуск был отложен до следующего года.

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