Скалистый астероид (состоящий из металлов и силикатов) упал на территорию нынешней Мексики 66 миллионов лет назад и стал причиной вымирания динозавров, как обнаружили австрийский исследователь Кристиан Кёберл и его коллеги.

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Следовательно, это не была богатая льдом комета, как предполагалось ранее. Ученым удалось доказать это, используя «геохимический отпечаток» астероида в кратере. Исследование опубликовано в журнале Science.

Команда под руководством Марио Фишер-Гёдде из Института геологии и минералогии Кёльнского университета (Германия) исследовала остатки небесного объекта в кратере «Чикшулуб».

Судя по вариантам (изотопам) элемента рутения, «совершенно очевидно, что ударным телом был углеродосодержащий астероид», объясняют исследователи, в том числе Кёберл, профессор кафедры литосферных исследований Венского университета в пресс-релизе. Астероид появился «за орбитой Юпитера», то есть он возник гораздо дальше от Солнца, чем Земля вращается вокруг него.

Астероиды — это куски камня и металла, которые — если только они в очень редких случаях не сбиваются с пути и не устремляются к Земле, как вышеупомянутый объект 66 миллионов лет назад — движутся по регулярным орбитам вокруг Солнца, точно так же, как планеты, но гораздо меньше. В Солнечной системе их тысячи.

Кометы же состоят в основном из пыли и льда. По мере приближения к Солнцу лёд испаряется и становится видимым в виде «хвоста». Метеорный дождь, подобный нынешнему потоку Персеид, состоит из пылинок, которые сгорают при попадании в атмосферу Земли.