Неполадки в системе IT, вызванные обновлением системы CrowdStrike, привели в пятницу, 19 июля, к сбоям в работе многочисленных самолетов и аэропортов по всему миру. В США крупные авиакомпании, такие как Delta, United, Spirit и Frontier, также столкнулись с серьезными проблемами и поэтому их самолеты не смогли взлететь. Пришлось отменить 3 000 рейсов.

Самолет компании Southwest

Однако, как сообщает CNN, было одно исключение. Американская авиакомпания Southwest продолжала работать, а ее самолеты совершать рейсы. Представитель авиакомпании заявил, что все финансовые операции и регистрации на рейсы проходили гладко.

Возможной причиной этого может быть устаревшая операционная система Windows 3.1, которую Southwest до сих пор использует наряду с Windows 95. Как сообщает Digital Trends, в прошлом авиакомпания часто подвергалась критике за это. Авиакомпании несколько раз рекомендовали обновить операционную систему. Однако в пятницу Windows 3.1 помогла спасти Southwest от кризиса в сфере IT.

Из-за обновления CrowdStrike во многих аэропортах мира по-прежнему есть проблемы. Многие системы планирования полетов вышли из строя, а авиакомпании не смогли выпустить в рейсы самолеты. Некорректное обновление также вызвало проблемы в Европе — в результате был закрыт аэропорт Берлина.

В аэропорту Берлина были длинные очереди из-за сбоев. Фото: REUTERS

По данным Microsoft и CrowdStrike, причина IT-сбоя уже устранена. Однако окончательное выяснение предыстории проблемы, вероятно, займет еще несколько дней.

Microsoft посоветовала всем, кто пострадал от глобального сбоя в работе Windows, перезагрузить систему (до 15 раз).

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«Мы получили отзывы от клиентов, что может потребоваться несколько перезагрузок (до 15, согласно сообщениям), но в целом, по отзывам, перезагрузки — эффективный способ устранить неполадки на текущем этапе», — сообщили в службе поддержки.

Microsoft находится в центре проблемы, поскольку большая часть глобальной IT-инфраструктуры работает под управлением операционных систем компании. Как теперь выясняется, авиакомпания Southwest, по-видимому, избавила себя от многих неприятностей, не перейдя на более новые операционные системы Microsoft.