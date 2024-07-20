Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Версия Windows 1992 года спасла авиакомпанию Southwest от IT-сбоя

Windows 3.1 помогла спасти американскую авиакомпанию Southwest в разгар IT-сбоя. Ее самолеты летали без проблем, регистрация на рейсы проходила успешно.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Неполадки в системе IT, вызванные обновлением системы CrowdStrike, привели в пятницу, 19 июля, к сбоям в работе многочисленных самолетов и аэропортов по всему миру. В США крупные авиакомпании, такие как Delta, United, Spirit и Frontier, также столкнулись с серьезными проблемами и поэтому их самолеты не смогли взлететь. Пришлось отменить 3 000 рейсов.
Самолет компании Southwest
Однако, как сообщает CNN, было одно исключение. Американская авиакомпания Southwest продолжала работать, а ее самолеты совершать рейсы. Представитель авиакомпании заявил, что все финансовые операции и регистрации на рейсы проходили гладко.

Возможной причиной этого может быть устаревшая операционная система Windows 3.1, которую Southwest до сих пор использует наряду с Windows 95. Как сообщает Digital Trends, в прошлом авиакомпания часто подвергалась критике за это. Авиакомпании несколько раз рекомендовали обновить операционную систему. Однако в пятницу Windows 3.1 помогла спасти Southwest от кризиса в сфере IT.

Из-за обновления CrowdStrike во многих аэропортах мира по-прежнему есть проблемы. Многие системы планирования полетов вышли из строя, а авиакомпании не смогли выпустить в рейсы самолеты. Некорректное обновление также вызвало проблемы в Европе — в результате был закрыт аэропорт Берлина. 

В аэропорту Берлина были длинные очереди из-за сбоев. Фото: REUTERS 

По данным Microsoft и CrowdStrike, причина IT-сбоя уже устранена. Однако окончательное выяснение предыстории проблемы, вероятно, займет еще несколько дней.

Microsoft посоветовала всем, кто пострадал от глобального сбоя в работе Windows, перезагрузить систему (до 15 раз).

реклама




«Мы получили отзывы от клиентов, что может потребоваться несколько перезагрузок (до 15, согласно сообщениям), но в целом, по отзывам, перезагрузки — эффективный способ устранить неполадки на текущем этапе», — сообщили в службе поддержки.

Microsoft находится в центре проблемы, поскольку большая часть глобальной IT-инфраструктуры работает под управлением операционных систем компании. Как теперь выясняется, авиакомпания Southwest, по-видимому, избавила себя от многих неприятностей, не перейдя на более новые операционные системы Microsoft.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows авиация it технологи авиакомпании southwest
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
13
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
1
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
7
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
6
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Гибкая электроника на основе жидкого металла: новый прорыв в носимых устройствах
+
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3

Популярные статьи

Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
52
Windows XP в 2024 году - Часть 2
2
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
118
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
10
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1

Сейчас обсуждают

AggroShkolyar
18:49
Не, геймГПУ еще более менее адекватно тестят и сток вс сток там совпадает, а вот какие-нибудь i2hard откровенную дезу кидают, TPU вообще боятся свой мистический TPU custom scene показывать людям.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
18:46
Угомонись))) У меня получается на тех же самых настройках фпс в 3 раза выше, чем у 4080. В чем я не прав?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
krestover
18:44
Угомонись,читай совет и догоняй зелота....
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Фёдор Двинятин
18:44
У меня ровно такой же опыт, все тесты gamegpu проплачены, результаты карт АМД очень сильно занижены. Реальная ситуация такова - нивидия полность провалилась, спасают только заносы чемоданов лживым убл...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
18:36
Дружище, смотри, специально для тебя записал еще видосик. И это еще запись ограничивает фпс на 144, а без нее там 288, что тоже явно какое-то ограничение и если потыкать, то там за 300 перевалит. http...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Михаил Авраменко
18:35
Сеньку Яйценюха к себе советником пригласит ибо лучшего специалиста по строительству заборов ещё поискать надо 😊
Российская армия взяла порядка 700 квадратных километров за последние месяцы
Dzhereli
18:33
Это не мой корпус)), это для сравнения. Модель аквариума страшная
Gigabyte представила корпус C500 PANORAMIC STEALTH
krestover
18:28
Дружище, ты явно не понимаешь значения "включить внимательность и мозг" Совет, чтобы не выглядеть ну уж совсем полным идиотом, иногда лучше промолчать...бери пример с зелота...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Михаил Авраменко
18:21
У него весь язык уже в волдырях от постоянного вылизывания пятых точек своих хозяев и спонсоров.
Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с Трампом назвал его президентом
AggroShkolyar
18:18
ВОТ ЕТО ПРУФ ТАК ПРУФ! Показано разрешение и в описании что-то написано! В следующей статье так же буду делать. Чую там не то что 4070ти, а 4090 будет проигрывать в несколько раз. Главное еще не забыт...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем