То, чего многие боялись с начала бума искусственного интеллекта, теперь становится реальностью, в частности, для шведской финтех-компании Klarna: искусственный интеллект делает рабочие места излишними и приводит к их сокращениям.

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Как объяснил генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски, благодаря программному обеспечению искусственного интеллекта для выполнения той же работы требуется меньше людей. Вот почему его компания больше не будет нанимать новых сотрудников. Только инженерный отдел, вероятно, продолжит приглашать специалистов. По его мнению, ИИ представляет собой «серьезную угрозу для многих рабочих мест» в отрасли.

Оценка шведской финтех-компании упала с $45,6 млрд до $6,7 млрд (минус 85%). Таким образом, Klarna больше не является самым ценным стартапом Европы, не зарегистрированным на бирже. На самом деле Klarna даже не входит в тройку лидеров Европы.

Себастьян Семятковски объясняет спад текущей экономической ситуацией. Он говорит о «самом сильном падении мировых фондовых рынков за более чем пятьдесят лет». Во время пандемии вся платежная индустрия выигрывала от того, что онлайн-торговля процветала, а развитие ускорилось. Нынешняя рыночная среда с инфляцией, более высокими процентными ставками и ситуаций на Украине в настоящее время создает проблемы для технологических компаний по всему миру. Даже компаниям, зарегистрированным на бирже, иногда приходится констатировать падение акций от 75% до 90%.

В этом контексте часто говорят о коррекции. Некоторые платежные компании были сильно переоценены, что также отразилось на высоких ценах поглощения. Рост, существовавший во время коронакризиса, не может продолжаться.

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Компания Dropbox также уволила 500 сотрудников из-за искусственного интеллекта. IBM решила приостановить набор сотрудников по тем же причинам.

То, что сейчас переживает рынок труда, вероятно, является лишь началом радикальных изменений. Однако, как показывают уже упомянутые примеры, ИИ угрожает не всем рабочим местам. IT-профессии, особенно инженеры-программисты, разбирающиеся в искусственном интеллекте, в настоящее время особенно востребованы.

Итак, нет повода для паники. Например, крупное исследование IBM предполагает, что такие инструменты, как ChatGPT, фундаментально меняют рабочие места, но ни в коем случае не уничтожают их полностью. Так, некоторые задачи, упрощенные с помощью ИИ, могут высвободить время и энергию для других видов деятельности. Перспективы рынка труда не столь плачевны.

Поскольку распределение ресурсов посредством рабочих мест и заработной платы не является неизменным законом экономики, развитие ИИ может даже таить в себе огромный потенциал для будущего, например, люди будут заниматься любимым делом потому, что им это нравится, а не просто для того, чтобы зарабатывать деньги.