В 2022 году телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал самый крупный взрыв в космосе, когда-либо измеренный. На расстоянии 2,4 млрд световых лет необычно яркий и длинный гамма-всплеск GRB 221009A выбросил в космос гамма-лучи с энергией 18 тераэлектронвольт.

Взрыв испускает 2 тонких гамма-луча. Изображение: IT Research

Этот всплеск назвали BOAT. Считается, что он был порожден обычной сверхновой. Космический гамма-всплеск (GRB) является самым мощным. За 10 секунд может выделиться больше энергии, чем Солнце создаёт за 10 млрд лет.

Известны два всплеска, которые могут испустить такое количество энергии: когда черная дыра образуется после сверхновой и когда сливаются две нейтронные звезды. Согласно предыдущим предположениям, взрывы также могут привести к образованию тяжелых элементов, таких как золото и платина.

Астрономы исследовали, содержит ли всплеск GRB 221009A следы таких элементов. Они не смогли найти никаких доказательств их возникновения.

Открытие вызывает новые вопросы. Высокая плотность нейтронов необходима для создания элементов тяжелее железа. Это уже доказано на примере слияний нейтронных звезд, но они редки. Учитывая большое количество тяжелых элементов во Вселенной, должны быть и другие источники их формирования.

При анализе галактики, в которой произошло событие, обычно можно было обнаружить очень небольшое количество металлов. Дальнейшие исследования покажут, производят ли другие всплески GRB тяжелые элементы, и является ли взрыв BOAT исключением.

Столь сильный гамма-всплеск происходит раз в 10 000 лет, поэтому событие было экстраординарным. Измерительные приборы телескопа Джеймса Уэбба не могли его обнаружить в течение нескольких месяцев.

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«Послесвечение GRB было похоже на фары приближающейся к вам машины. Они мешают вам увидеть саму машину», — говорит Бланшар.

Только после того, как свет постепенно потускнел, можно было наблюдать сверхновую. Новое исследование показало еще кое-что удивительное: взрыв на самом деле был совершенно нормальным. Он оказался не ярче предыдущих сверхновых. Ранее они испускали менее энергичные гамма-лучи, но взрывы были столь же мощными.

Тогда почему BOAT был намного ярче других взрывов? Окончательного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Одно из предположений состоит в том, что роль сыграла форма гамма-всплеска. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.