Недавний опрос немецкого инвестиционного банка Deutsche Bank показал умеренный оптимизм среди инвесторов в криптовалюты. Треть респондентов в США прогнозируют, что к концу 2024 года биткоин упадет ниже $20 000.

Deutsche Bank, крупный инвестиционный банк, базирующийся в Германии, опубликовал результаты опроса на тему криптовалют. Согласно исследованию, 52% респондентов рассматривают криптовалюты как ключевую будущую инвестицию. Результаты показывают, что прежний скептицизм по отношению к миру криптовалют постепенно снижается.

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Исследование выявило некоторые удивительные результаты. Из 3600 опрошенных граждан США треть (примерно 33%) полагала, что к концу 2024 года биткоин упадет ниже $20 000. Это означает небольшое снижение по сравнению с предыдущими опросами банка в январе и феврале, где этот показатель составлял 36% и 35% соответственно.

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Несмотря на продолжающийся рост биткоина, политику процентных ставок ФРС и растущий интерес к ETF, число людей, которые считают, что к концу года криптовалюта превысит $75 000, на удивление мало. Лишь десять процентов опрошенных дали такой оптимистический прогноз.

Однако особенно примечательно то, что более половины опрошенных – целых 52% – имеют позитивное отношение к криптовалютам. Они рассматривают эти цифровые активы как незаменимые инвестиционные и платежные инструмент.

Опрос также показал, что менее одного процента участников считают, что криптовалюты являются бесполезными активами. Это может быть еще одним признаком того, что отношение к цифровым валютам медленно, но верно меняется.

Старший аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур прокомментировала результаты опроса. Она пояснила, что крах экосистемы Terra полтора года назад показал важность более строгого регулирования. Однако в этом контексте она также дала понять, что биткоин следует рассматривать отдельно от таких криптопроектов. Этот подход имеет существенное значение, особенно в отношении новых криптовалют.

Одной из черт, которая доминировала на рынке криптовалют в течение многих лет, когда дело доходит до освещения в СМИ, является волатильность. Достигнув исторического максимума около $20 000 в конце 2017 года, биткоин упал до $3 000, прежде чем следующий бычий рост установил новые рекорды. Марион Лабур считает, что эта волатильность останется с рынком еще на многие годы.

По словам Лабур, растущий спрос на биткоин будет продолжать приводить к росту цены актива из-за ограниченного объема в 21 миллион BTC. Тот факт, что более 90% биткоинов уже добыто, только усиливает этот эффект.