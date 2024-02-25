Лопасть ротора крупнейшей наземной ветряной турбины в мире имеет длину 131 метр. Для сравнения: Храм Христа Спасителя в Москве имеет высоту "всего" 103 метра. Ожидается, что такие громоздкие размеры лопастей, которые ранее использовались в морских ветряных турбинах, установят новый рекорд производительности. После постройки система будет генерировать 15 мегаватт.

Лопасти перевозят на грузовиках. Фото: Sany Renewable Самой мощной ветряной турбиной на суше является V162-7,2 МВт. Как можно понять из названия, диаметр ротора ветряка датского производителя Vestas составляет 162 метра, а мощность — 7,2 мегаватт. Это делает ее предположительно вдвое менее мощной, чем систему китайской компании Sany Renewable.

Рекордные лопасти несущего винта начали перевозить из цеха завода в Баян-Нуре (Монголия) в конце января. По заявлению компании, для достижения необходимой жесткости и прочности лопастей потребовалось несколько технологических инноваций. Для повышения точности размеров конструкции также пришлось использовать новые производственные процессы, такие как автономная резка оболочек из стекловолокна. Sany Renewable удалось не только улучшить прочность, но и одновременно снизить вес.

Самые длинные в мире лопасти на наземной ветряной турбине. Фото: Sany Renewable Планируемая ветряная турбина SY1310A диаметром 262 метра не только является одной из крупнейших на суше, но и может не отставать от аналогов на море. Сообщается, что система MySE 18, также разработанная в Китае, способна производить мощность 18 мегаватт при диаметре ротора более 280 метров. Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить энергией более 100 000 человек. Система тоже все еще находится на стадии прототипа. Кстати, в России крупнейшая ветроэлектростанция — Кочубеевская ВЭС. Весь ее парк турбин генерирует 210 МВт, они расположены в Кочубеевском районе Ставропольского края.

SY1310A, с другой стороны, не сможет обслуживать столько людей, потому что ветер на суше дует не так постоянно, как на море. Однако в зависимости от местоположения вполне реально обеспечить 10 000 домохозяйств из четырех человек одной ветряной турбиной.