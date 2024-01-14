Космический 2024 год будет характеризоваться, прежде всего, долгожданными запусками ракет: неизбежен второй полет огромной ракеты НАСА SLS, ожидается первый полет Ariane 6 и новые полеты многообещающих стартапов.

Изображение: NASA / ESA / JPL-CaltechВозвращение на Луну



После успешного запуска первой беспилотной миссии «Артемида» НАСА впервые отправит людей на Луну в ноябре (хотя 10 января уже появилась информация, что старт будет отложен до 2025 года, но это не точно). Экипаж из четырех астронавтов НАСА и CSA (Канада) полетят на Луну на космическом корабле «Орион». В течение 8 дней они будут облетать орбиту и затем вернутся.

Если все пойдет по плану, первые люди смогут высадиться на Луне с помощью корабля «Артемида-3» уже в 2025 году, один из которых может прибыть из Европы. Кстати, ЕКА поставляет двигательную установку, систему кондиционирования, электропитание, воду и воздух для дыхания с помощью Европейского сервисного модуля (ESM).



Долгожданный полет Ariane 6



К нынешнему плану разрешить первый запуск новой европейской тяжелой ракеты Ariane 6 следует относиться с осторожностью. Первый полет неоднократно откладывался. Недавние ключевые огневые испытания пришлось отменить 7 декабря, но заключительные испытания, как сообщается, прошли по плану.

Если полет состоится, как сейчас запланировано, с 15 июня по 31 июля с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане, это станет огромным прорывом для европейских космических миссий.

Последний Ariane 5 был запущен в апреле, и с тех пор Европа осталась без ракеты. Новая Vega-C также вызывает проблемы и не сможет снова взлететь раннее конца ноября 2024 года. Vega, предшественница Vega-C, планирует запустить в космос спутник Sentinel-2C в сентябре.



Стартапы запускают свои миссии



Exploration Company, ракетный стартап из Франции и Германии, хочет впервые отправить свою космическую капсулу Nyx в космос и протестировать повторный вход в атмосферу. Модульный космический корабль должен подлежать модернизации, а в будущем его также можно будет дозаправить на орбите.

Ракетный завод Аугсбург (RFA) не только хочет осуществить свой первый запуск в 2024 году, но и запустить ракету во второй раз в конце года. Первый запуск может стать особенным. Планируется, что он состоится на шотландском космодроме Саксаворд. Это может быть первый запуск из этого космодрома.

Другой немецкий ракетный стартап Isar Aerospace планирует провести свой первый запуск в 2024 году. Ракету Spectrum планируется запустить с реконструированного космодрома Андёйя (And ya) в Норвегии. Изначально запуск должен был состояться в конце 2023 года, но его перенесли. Новой фиксированной даты пока нет.



HERA и защита от астероидов



Вторая половина миссии НАСА и ЕКА DART начнется в октябре 2024 года. Зонд DART достигнет спутника-астероида Диморфоса. Миссия HERA предназначена для изучения последствий этого запланированного столкновения.

Цель совместной миссии — разработать план защиты на случай, если астероид направится к Земле. Анализ покажет, можно ли использовать такой маневр для того, чтобы отклонить угрожающий Земле астероид с его опасной траектории.



Зонд направляется к спутнику Юпитера



Ожидается, что космический корабль НАСА Europa Clipper отправится к спутнику Юпитера Европе в октябре. Цель — найти там доказательства жизни. Европа покрыта толстым слоем льда. Такие инструменты, как спектрометры и радары, будут использоваться для изучения атмосферы, поверхности и того, что находится под ледяным покровом.

Задача — выяснить, есть ли под землей океан и насколько он глубок. Дополнительные инструменты могут определить соленость и распределение других веществ, таких как органические молекулы, и, таким образом, определить, возможна ли жизнь на спутнике Юпитера. Несколько камер будут фотографировать поверхность с разрешением 50 метров на пиксель. Будет сфотографировано более 90% Европы.



Технические испытания синхронного полета спутников вблизи Солнца



С помощью Proba-3 ЕКА продолжит демонстрацию технологий, в ходе которой два спутника вращаются вокруг Земли. Коронограф — инструмент для наблюдения солнечной короны — распределен по двум спутникам. Proba-3 будет использовать спутник, чтобы блокировать Солнце и изучать только корону. Два спутника находятся на расстоянии 144 метров друг от друга и должны находиться на абсолютно синхронных траекториях полета. Запас составляет один миллиметр.

Если спутник успешно заблокирует Солнце, телескоп ASPIICS на борту другого спутника сможет измерять солнечную корону с точностью, которая в противном случае возможна только во время лунного затмения — почти каждый день. Таким образом, этот прибор может внести значительный вклад в изучение космической погоды. Старт миссии запланирован на начало 2024 года.



Спутниковая сеть Галилео



Последние 10 спутников Галилео планируется запустить в 2024 году. Спутниковая сеть ЕС более точна, чем у конкурентов GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Последние запуски ознаменуют завершение использования первого поколения сети.

В настоящее время его используют 4 миллиарда человек во всем мире – для исследований, а также в транспорте, поездах, судоходстве, сельском хозяйстве и спасательных операциях. Уже ведутся работы над вторым поколением, которое призвано улучшить характеристики.



Океаны в поле зрения PACE



Миссия НАСА PACE предназначена для изучения состояния мирового океана. Спутник собирает, среди прочего, данные об изменении цвета моря, а также об обмене CO2 между океанами и атмосферой Земли.

Данные PACE призваны показать образование вредных водорослей и рост фитопланктона. Это одноклеточные растения, обитающие на поверхности моря. Ученые также хотят получить лучший обзор качества воздуха.

В течение короткого времени миссия находилась под угрозой отмены из-за сокращения бюджета при Дональде Трампе. Старт теперь запланирован на 6 февраля 2024 года.



