Армия Китая (НОАК) борется с коррупцией. Особенно в следствие злоупотреблений пострадали войска, отвечающие за ракетный арсенал Китая. Сюда входят ядерные и обычные баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты, а также необходимая инфраструктура и вспомогательные элементы.

DF-5. Изображение: EPA / WU HONG В июне 2023 года были уволены глава ракетных войск и двое его представителей. В июле при загадочных обстоятельствах погиб бывший высокопоставленный офицер НОАК. В октябре министр обороны столкнулся с обвинениями в коррупции, выдвинутыми против его ведомства. Он занимал эту должность всего 7 месяцев после того, как его предшественник ушел в отставку в марте 2023 года. 29 декабря 2023 года 9 китайских офицеров были отстранены от своих должностей, 5 из них имели отношение к НОАК. Несколькими днями ранее были уволены трое высокопоставленных менеджеров государственных ракетных предприятий.

Нынешний командующий НОАК является адмиралом ВМС Китая. Высшая должность в НОАК оставалась вакантной. Это признак того, что китайское политическое руководство подозревает коррупцию и бесхозяйственность в ракетных войсках.

Теперь некоторые факты коррупции могут стать известны. По крайней мере, так считает Bloomberg.

По данным спецслужб США, собрано множество примеров масштабов коррупции. К ним относятся «ракеты, наполненные водой вместо топлива, а также большое количество ракетных шахт на западе Китая, крышки которых не функционируют должным образом для эффективного запуска ракет».

Bloomberg не предоставляет никаких подробностей. Источники и от каких спецслужб журналисты получили информацию, также не раскрываются.

Это вызывает вопросы. Казалось бы, наиболее очевидная причина заключается в том, что вместо топлива использовалась вода, чтобы люди могли обогащаться. Поскольку ракеты были тайно наполнены водой, топливо можно было продать.

Другие теории предполагают человеческую ошибку или небрежность. Си Цзиньпин в последние годы оказывал огромное давление на НОАК, требуя полной модернизации НОАК к 2027 году. Ускоренная модернизация могла привести к ошибкам по неосторожности.

Чтобы разобраться в сути вопроса с ракетами на водном топливе, сначала нужно знать, что это за ракеты. Очевидно, это должны быть модели на жидком топливе, иначе топливо водой невозможно было бы заменить. Предполагается, что в арсенале имеется более 300 крылатых ракет, использующих жидкое топливо, сообщает The Drive. Но они запускаются с помощью транспортных средств, а не из шахт. У них также мало топлива по сравнению с баллистическими ракетами. Поскольку в отчете Bloomberg одновременно упоминаются шахты, речь не должна идти о крылатых ракетах.

Предположение падает на Dongfeng 5 (DF-5). Баллистическая ракета использует жидкое топливо и размещается в пусковых шахтах. Старые модели оснащены ядерными боеголовками мощностью до 5000 килотонн. Более новые модели имеют возможность установки нескольких взрывных устройств. Тогда ракета будет иметь от 4 до 6 ядерных боеголовок мощностью 500 килотонн. Запас хода составляет 13 000 километров.

Жидкостные ракеты обычно не хранятся заправленными. Топливо не только легковоспламеняющееся и взрывоопасное, но также токсичное и коррозийное. Таким образом, оно разъест ракету изнутри, если останется в баке слишком долго.

По этой причине баллистические ракеты, предназначенные для постоянной эксплуатации, предпочтительно использовать на твердом топливе. Недостаток этого подхода заключается в том, что у тяжелых ракет расход выше, и бак необходимо делать более устойчивым из-за большего давления, что, в свою очередь, делает ракету тяжелее. Ракеты на жидком топливе обычно имеют большую дальность полета, чем ракеты на твердом топливе того же размера.

Хранение ракет DF-5 пустыми означает, что их необходимо дозаправить, прежде чем они смогут взлететь. Для ракеты это должно занять от 30 до 60 минут. С целью оптимизации этого процесса практикуется дозаправка. После заправки топливо необходимо откачать и промыть бак, чтобы исчезли коррозийные остатки. Грязную воду также необходимо откачать. Возможно, это было сделано недостаточно тщательно и поэтому в баке осталась вода.

Также возможно, что в Китае действует принцип ротации. Лишь 20% DF-5 необходимо дозаправлять, чтобы быстро реагировать. Через определенное время баки опорожняются и заправляются следующие 20%. Это означает, что несколько ракет всегда готовы к немедленному запуску, и существует даже износ. Это потребует частой промывки резервуаров.



Изменение доктрины как одна из причин неудач



Вполне возможно, что не коррупция является причиной неудач. Стремление к расширению НОАК и изменению доктрин может быть причиной неразберихи - например, потому, что нужно экономить время.

В последние годы Китай перешел на режим «Запуск по предупреждению» (LOW) для своих ядерных ракет. LOW предусматривает, что собственные ядерные ракеты запускаются, как только будут обнаружены приближающиеся ядерные ракеты противника. Тогда собственные ракеты уже будут в воздухе и на пути к цели до того, как в них попадут ядерные боеголовки противника.

Однако LOW сложно реализовать с жидкостными ракетами, которые сначала необходимо дозаправить. Американский Minuteman III, использующий твердое топливо, может быть запущен из шахты за считанные минуты, а дозаправка DF-5 занимает от 30 до 60 минут. Попытка сократить это время могла привести к ошибкам.

Проблема с крышками шахт также может быть связана с изменением доктрины. Два года назад Китай начал увеличивать количество шахт. Предыдущее количество 20 единиц DF-5 было увеличено до 250. Крышки не были должным образом проверены или установлены неправильно. Также возможно, что крышки не откроются достаточно быстро, чтобы поддержать новую стратегию Китая LOW.



Подготовка к вторжению на Тайвань



Модернизация китайской армии к 2027 году может оказаться чем-то большим, чем просто бряцание оружием. Эксперты предполагают, что Китай готовит вторжение на Тайвань или хочет быть готовым к возможному вторжению в период с 2027 по 2032 год.

Первый удар для ликвидации обороны Тайваня, скорее всего, будет нанесен ракетами наземного базирования и крылатыми ракетами. Только потом идет атака самолетами и кораблями. Кроме того, доктрина LOW важна для борьбы с союзными с Тайванем ядерным державам.

Армия имеет в своем арсенале противокорабельные ракеты наземного базирования. В случае вторжения они, вероятно, будут направлены не только против Тайваня, но также против американского и японского флотов, если они вмешаются на стороне Тайваня.