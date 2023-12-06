В 2023 году одна за другой выпускались игры-блокбастеры с высоким рейтингом. В то же время 2023 год также стал годом больших провалов.

Некоторые игры, выпущенные в этом году, являются образцом тенденций игровой индустрии. Они показывают изменения, которые стали особенно очевидными в 2023 году. И положительные, и отрицательные. И всё начинается с двух игр, которым на самом деле уже несколько десятилетий.



Dead Space и ремейк Resident Evil 4

Фото: Википедия

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В этом году ремейки снова доминируют в игровой индустрии. Затраты на производство становятся всё выше и выше, что увеличивает риск потратить много денег на игру, в которую в конечном итоге никто не захочет играть.

Когда речь идет о ремейках успешных игр, ясно одно: люди их покупают. Риск провала ниже, а базовая структура игры уже создана. Таким образом, разработчики могут потратить большую часть своего времени на модернизацию игровой механики и доводку графики до совершенства. Два релиза уходящего года — Dead Space и Resident Evil 4 — отлично демонстрируют эту тенденцию.



Hogwart's Legacy

Фото: newxboxone.ru

За последние годы не было такой противоречивой игры, как Hogwart's Legacy. Из-за заявлений автора книги Дж. К. Роулинг, которые можно было бы расценить как трансфобные, перед выпуском игры возникла дискуссия о том, должны ли геймеры поддерживать этого автора, покупая игру.

Раздавались призывы к бойкоту, а обсуждение игры на игровых форумах было полностью запрещено. И как всегда в дискуссиях в социальных сетях, нюансы были полностью утеряны. На данный момент игра продана более 15 миллионов раз и является одним из самых успешных релизов года.





Redfall

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Фото: Википедия



Redfall — одна из игр, которая в этом году не была особенно хорошо принята критиками и геймерами. Она кажется недоделанной и имеет слишком много проблем – особенно для игры, созданной студией, принадлежащей Xbox.

Но самой большой критикой, вероятно, был тот факт, что в игру можно играть только при подключении к интернету — независимо от того, находится ли она в многопользовательском или однопользовательском режиме. А это также означает, что в игру невозможно играть, если отключится интернет.

Или когда серверы игры отключены. И это именно проблема, которая в этом году стала еще отчетливее. Все больше и больше игр зависят от работающих серверов производителя. Если их отключить, игры как будто и не было — и деньги покупателей пропадут.





Zelda: Tears of the Kingdom

Фото: Википедия



Zelda — это пример философии, которая становится все более редкой в видеоиграх: позволить геймерам по-настоящему играть. Это означает, что игровых механик немного, но они настолько сложны и комбинируемы, что создают практически безграничные возможности.

Релиз 2023 года — это эксперимент. Игра похожа на гигантскую игровую площадку, где нет никаких ограничений для воображения. В этом отличие от других игр с открытым миром, которые в основном полны побочных квестов и заданий по сбору артефактов, и немного забывают, что для того, чтобы действительно захотеть выполнить все эти задачи, также необходима привлекательная игровая механика.



The Lord of the Rings: Gollum

Фото: thathashtagshow.com



Gollum — безусловно, самая странная игра в этом списке. С момента анонса игровое сообщество смотрело на игру со скептицизмом: играть за Голлума? Кто бы этого хотел? Но, в конце концов, этот момент оказался на самом деле самой интересной вещью в игре: переживание внутреннего конфликта Голлума.

Потому что сама игра была катастрофой: полно ошибок, сбоев и иногда причудливой графики. Сразу было понятно, что эту игру ни в коем случае нельзя было выпускать в таком виде. Вскоре после этого немецкая студия Daedalic извинилась и уволила многих сотрудников.



High on Life

Фото: epicgames.com

High on Life на самом деле оказалась довольно ничем не примечательной игрой. Если бы не ряд элементов, созданных ИИ.

Вероятно, это самая большая тенденция этого года: из-за повышения эффективности ИИ-изображений игры сильно изменились и будут продолжать это делать. И благодаря этим мощным инструментам искусственного интеллекта сами игры уже через несколько лет будут выглядеть значительно иначе, чем сегодня.



Starfield

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Фото: gamerant.com

Ожидания от этой игры были чрезвычайно высокими. Сообщалось, что можно будет исследовать более 1000 планет. В итоге всё оказалось немного старомодным. Многие планеты довольно пусты и не очень привлекательны.

Starfield — это пример другой философии дизайна. Разработчики очень много вложили средств в игру и пытались продать ее как можно дороже. Однако осталось несколько ошибок, которые омрачают игровой процесс.

Starfield также является еще одним примером того, насколько вреден чрезмерный маркетинг. Для студии, для индустрии, а также для самих геймеров: гигантские рекламные кампании за годы, предшествующие выпуску, создают аллюзии игры мечты. Эти циклы хайпа на самом деле всегда заканчиваются крахом. Это еще один урок 2023 года для игровой индустрии.