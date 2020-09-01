Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Здравствуйте.

реклама

Сегодня тест памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB, доставшейся мне по итогам конкурса среди авторов в блогах.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Меня удивило, что для охлаждения используется увесистый радиатор, как на оверклокерских комплектах. Что ж, можно будет накинуть больше напряжения! РГБ тоже не забыли. Качество сборки оценить по достоинству никак нельзя, похоже кто-то до меня уже снимал радиаторы с памяти, посмотрите, как собрали обратно:





реклама

Да начнётся разгон!

Тестовый стенд:

реклама

Процессор Intel core i9-9900kf 5ГГц

Мат. плата: ASRock Z370 EXTREME4

реклама

Win10 со всеми обновлениями

SSD OCZ Vertex4 256Gb

В игровых тестах использовалась видеокарта GTX1080, старался не допустить упора в её производительность снижая разрешение до необходимого.

Сначала с помощью Thaiphoon Burner посмотрим что же за чипы памяти попались:

В зависимости от версии ПО, показывает то Hynix M-die, то D-die. Что из этого правда я не знаю, да и не столь это важно на самом деле. Снова разбирать ранее поврежденные модули не буду, страшно доломать.

Оптимальный для данного комплекта профиль XMP: 3600МГц при таймингах 18-20-20-40 2Т.

К сожалению, данный набор памяти отказался разгоняться вверх по частоте при адекватных задержках, например 3800МГц никак не заводились если "cl" менее 18, поэтому я принял решение ограничиться максимальным снижением таймингов на базовой частоте 3600МГц. В тестах производительности компанию ADATA XPG составит комплект гораздо более дорогой ОЗУ: F4-3600C15D-16GTZ при разгоне до 4270МГц 16-17-17-30 2Т. А также тандем 4*8Гб из этих наборов в режиме 3600МГц. Напряжение на памяти пришлось поднять до 1,52В с обдувом 90-мм вентилятором, протестировано на стабильность конфигом Анты хеви.

Подробные тайминги всех участников:





ADATA XMP слева, разгон справа



ADATA+G.Skill слева, разгон G.Skill справа









Замер производительности начинаю с синтетических тестов AIDA64.





Весьма предсказуемые результаты, XMP-профиль показал себя довольно слабо, а 4 планки всегда лучше двух, особенно заметно преимущество в тесте копирования. Тест photoworxx выполнен с параметром "HT off".

Тест в архиваторе.

Первое же реальное приложение и прыть G.Skill улетучивается. Причём настолько, что я засомневался в корректности результата, проверил несколько раз. Действительно он меньше, чем я набивал в апреле. Заплатки приехали? Не важно для сегодняшнего теста, все в равных условиях. Бенч это одно, а как дело при сжатии данных? Подопытной папкой стала игра BDSM - Big Drunk Satanic Massacre, сжимал её максимальным пресетом.

В секундах получается достаточно наглядно. Разгон приносит ADATA 15% прироста производительности. 4 планки памяти подтверждают своё превосходство над двумя.





А теперь несколько игр.

Это довольно старая игра. Пробежка по самому крупному городу, настройки предельные без сглаживания. Все участники выстроились лесенкой)))

А вот это уже совсем свежая игра, встроенный бенчмарк battle, настройки предельные без сглаживания.

Похождения Элой это приятная игра с сомнительной оптимизацией, патч 1.03. Довольно сложно найти место с упором в производительность ЦП даже в разрешении 720п 0,5 скейл. Но мне это почти удалось, использую недвижимый взгляд на плохо оптимизированный ракурс развалин древнего города. Настройки предельные, в том числе угол обзора, без сглаживания и анизотропки. Игра не особо требовательна к ОЗУ, насыщение наступает довольно рано.

Ещё одна новинка. Старт на трассе Гавана с 20 соперниками, первые 20 секунд. Здесь есть короткий участок с упором в видеокарту GTX1080 в разрешении 720п, плюс некоторая погрешность в управлении автомобилем. Но как показала практика, на расстановку сил это никак не повлияло, в идеале различия могли бы увеличиться, но полагаю, что не сильно.

На этом тесты заканчиваю, практически ничего не меняется от игры к игре.

Выводы:

1) ADATA XPG Spectrix D50 нельзя назвать таким уж плохим выбором, каким его считают фанаты рекордных частот. В разгоне показывает себя не так уж сильно хуже дорогущих G.Skill.

2) Двуранги и 4 планки рулят.



