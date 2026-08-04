Бум искусственного интеллекта перестроил мировой рынок оперативной памяти во втором квартале 2026 года. Согласно отчету аналитического агентства Counterpoint Research, южнокорейская Samsung Electronics вернулась на первое место в отрасли, а китайский производитель CXMT продемонстрировал стремительный рост выручки.
По данным исследования Global Memory Tracker, Samsung заняла 39% мирового рынка DRAM. Как отмечает старший аналитик Counterpoint Чонгу Чой, вендор преодолел прежние трудности благодаря подорожанию стандартной оперативной памяти и расширению доли в сегменте HBM.
Лидер прошлого года, компания SK Hynix, опустилась на вторую строчку с долей 26%, несмотря на рост выручки на 214% в годовом выражении. В исследовании отмечается, что на результаты SK Hynix повлияли снижение средних цен на память HBM3E и жесткие условия ранее заключенных долгосрочных контрактов. Почти вплотную к ней приблизилась Micron, занявшая 25% рынка.
Главным прорывом квартала в отчете называют китайскую CXMT, чья выручка взлетела на 716% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отраслевые эксперты связывают этот скачок с высоким внутренним спросом в Китае и масштабным расширением фабричных мощностей компании.