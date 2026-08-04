Искусственный интеллект продолжает перекраивать мировой рынок оперативной памяти...

Бум искусственного интеллекта перестроил мировой рынок оперативной памяти во втором квартале 2026 года. Согласно отчету аналитического агентства Counterpoint Research, южнокорейская Samsung Electronics вернулась на первое место в отрасли, а китайский производитель CXMT продемонстрировал стремительный рост выручки.

Источник изображения: Qwen Ai

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По данным исследования Global Memory Tracker, Samsung заняла 39% мирового рынка DRAM. Как отмечает старший аналитик Counterpoint Чонгу Чой, вендор преодолел прежние трудности благодаря подорожанию стандартной оперативной памяти и расширению доли в сегменте HBM.

Лидер прошлого года, компания SK Hynix, опустилась на вторую строчку с долей 26%, несмотря на рост выручки на 214% в годовом выражении. В исследовании отмечается, что на результаты SK Hynix повлияли снижение средних цен на память HBM3E и жесткие условия ранее заключенных долгосрочных контрактов. Почти вплотную к ней приблизилась Micron, занявшая 25% рынка.

Источник изображения: Counterpoint Research

Главным прорывом квартала в отчете называют китайскую CXMT, чья выручка взлетела на 716% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отраслевые эксперты связывают этот скачок с высоким внутренним спросом в Китае и масштабным расширением фабричных мощностей компании.