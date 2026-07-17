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kefirNET
McIntosh выпустила AV-процессор MX124 для систем домашнего кинотеатра премиум-класса
McIntosh MX124 оснащён 13-канальной обработкой сигнала...
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Компания McIntosh анонсировала AV-процессор MX124, предназначенный для построения домашних кинотеатров высокого класса. Устройство оснащено 13 аудиоканалами и 4 независимыми выходами для сабвуферов, что позволяет создавать конфигурации акустики 7.4.6 или 9.4.4. За обработку звука отвечают девять 32-битных ЦАП, обеспечивающих поддержку форматов Dolby Atmos, DTS:X Pro, Sony 360 Reality Audio и MPEG-H Audio. Для настройки акустических параметров помещения предусмотрены технологии Dirac Live Room Correction и Bass Control, а также Audyssey MultEQ XT32.

Источник изображения: McIntosh

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Видеосистема процессора включает 7 входов и 3 выхода HDMI, один из которых поддерживает возвратный аудиоканал eARC. Все входы и два основных выхода поддерживают передачу сигнала в разрешении 8K при частоте обновления 60 Гц или 4K при 120 Гц. Реализована совместимость с современными стандартами расширенного динамического диапазона, включая Dolby Vision, HDR10+ и HLG, а также сертификация IMAX Enhanced.

Источник изображения: McIntosh

Коммутационные возможности включают 4 цифровых аудиовхода, один балансный и восемь небалансных аналоговых стереовходов, а также устаревшие разъемы для компонентного и композитного видео. Устройство поддерживает потоковую передачу музыки с разрешением до 32 бит / 192 кГц, работу с Bluetooth-наушниками и управление по сети или через интерфейс COM. Предусмотрены дополнительные аналоговые выходы для трансляции звука в две независимые зоны прослушивания.

Источник изображения: McIntosh

#домашний кинотеатр #av-процессор #mcintosh #mx124
Источник: ecoustics.com
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