Модель LM50S оснащена встроенным аккумулятором емкостью 3000 мАч

Компания Lenovo представила портативное устройство для раздачи интернета LM50S, которое работает в сетях 4G и раздаёт Wi-Fi 6. Новинка получила поддержку трёх китайских операторов, возможность подключать до 10 устройств одновременно и заявленную скорость загрузки до 150 Мбит/с.

Автор изображения: Lenovo

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В основе роутера — 28-нанометровый чип ZTE. Аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, по данным производителя, обеспечивает автономную работу без подзарядки. Габариты — 110,5×68×10,5 мм, вес — 90 граммов. Корпус имеет матовую отделку, на верхней панели размещён LED-индикатор состояния сети.

Автор изображения: Lenovo

Устройство предназначено для использования в поездках и в местах, где нет стабильного проводного интернета. В Китае цена составляет 59 юаней(~$8), в комплекте предоставляется 1500 ГБ трафика. О глобальной доступности информации нет.