Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Dreame выпустила умные очки с поддержкой ИИ-моделей для мониторинга здоровья
Компания Dreame представила смарт-очки для персонализации медицинских рекомендаций

Китайский производитель Dreame объявил о выходе в новый сегмент потребительской электроники, представив продукт под названием Dreame AI Health. Устройство позиционируется компанией как первые в мире умные очки, ориентированные на комплексный контроль состояния организма. Новинка способна в круглосуточном режиме отслеживать ключевые биометрические показатели, включая частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом и температуру тела.

Одной из главных особенностей очков является интеграция специализированной большой языковой модели (LLM) для сферы здравоохранения. По заявлению производителя, встроенный искусственный интеллект анализирует полученные данные и формирует для пользователя индивидуальные оздоровительные планы. Выпуск смарт-очков стал продолжением масштабной экспансии Dreame, которая со второй половины 2025 года начала активно осваивать десятки новых рынков — от бытовой техники до смартфонов и носимой электроники.

На данный момент подробные технические характеристики и стоимость Dreame AI Health не раскрываются.

#очки #умные #dreame
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
12
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
8
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
+
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
В США построят новые линкоры в честь Дональда Трампа
1
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
1
SilverStone не отказывается от идеи выпуска корпуса в стиле 90-х, но с современной компоновкой
+
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
+
В России утвердили концепцию о развитии грузовых и пассажирских дирижаблей на период до 2035 года
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+
MSI представила в Китае бюджетный игровой компьютер с процессором Core i5-13400EF и DDR4
+
В России появились «элитные» дома для котов стоимостью около 1 миллиона рублей
1

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
374
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
15
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
4
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
5
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
11
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
2
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
11
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
2
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
12:20
видимо у вас детей нет, раз нашли место для огромного толстячка "Просто чтобы был".
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
ubnt2020
12:01
А я решил ретронуть под НГ. Есть в наличии телек начала нулевых лучевой но плоский - самса, решил не выкидывать а создать ретро-уголок, долго думал что взять из приставок - нативная сега дороговасто к...
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
Iezon Din'alt
11:52
Ай ай таким быть ..
В Норвегии разрабатывают план эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта
Protege Moi
11:46
У XOne X шире шина памяти, что даёт более высокую пропускную способность. Плюс у Series S не вся память относительно быстрая, а только 8 гигов.
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
ExtenZ
11:45
данке шон, херенн Андрей Ковалчук
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
Диман
11:41
цены так быстро улетают что там уже разницы нет между заморозкой и снижение) сегодня 100р завтра уже 120р. Ну он 1 в 1 повторяет за президентом. они все одно и тоже говорят. Там когда предприним...
Известия: Дмитрий Патрушев выступил против фиксации цен на продукты
JAX1979
11:35
я докупаю и ставлю радиаторы на все pci-e m.2
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
swr5
11:34
АН-2 выглядит как-то более надежнее. У Байкала удельная нагрузка на крыло более чем в 2 раза больше чем у АН-2, а это посадочные и взлетные скорости выше (хотя заявлены почти сопоставимые характеристи...
Российский авиадвигатель ПД-8 прошёл испытание на надёжность при разрушении лопатки
Диман
11:33
Всё это с ценами уже давно налажено. как? в бедные города не привозят дорогие продукты вот и всё. только выглядит как продукт а на вкус как пенопласт. особенно сосиськи сыр и прочее молочка. даже икр...
Известия: Дмитрий Патрушев выступил против фиксации цен на продукты
Вячеслав Безруков
11:26
Pcie 5.0 у которого скорость падает ниже некуда да ещё и радиатор зажали,вот так экономия! Может всё-таки pcie 4.0 надо было оставить ,а не бежать впереди паровоза?
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter