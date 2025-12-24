Компания Dreame представила смарт-очки для персонализации медицинских рекомендаций

Китайский производитель Dreame объявил о выходе в новый сегмент потребительской электроники, представив продукт под названием Dreame AI Health. Устройство позиционируется компанией как первые в мире умные очки, ориентированные на комплексный контроль состояния организма. Новинка способна в круглосуточном режиме отслеживать ключевые биометрические показатели, включая частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом и температуру тела.

Одной из главных особенностей очков является интеграция специализированной большой языковой модели (LLM) для сферы здравоохранения. По заявлению производителя, встроенный искусственный интеллект анализирует полученные данные и формирует для пользователя индивидуальные оздоровительные планы. Выпуск смарт-очков стал продолжением масштабной экспансии Dreame, которая со второй половины 2025 года начала активно осваивать десятки новых рынков — от бытовой техники до смартфонов и носимой электроники.

На данный момент подробные технические характеристики и стоимость Dreame AI Health не раскрываются.