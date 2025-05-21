Vivo X200 FE готовится к глобальному релизу после сертификации в Таиланде и ЕС.

Подтвержден скорый выход на международные рынки модели Vivo X200 FE с индексом V2503, которая получила одобрение регулирующих органов Таиланда (NBTC) и Европы (EEC). Ранее устройство фиксировалось в малайзийской SIRIM и немецком TUV, что указывает на старт продаж в июле, включая Индию.

По данным инсайдеров, смартфон получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Фотосистема, согласно утечкам, объединит три модуля: 50-МП основной сенсор, 8-МП ультраширокоугольный и 50-МП перископный объектив Sony IMX882 с оптическим зумом. Для селфи заявлена фронтальная 50-МП камера.

Аппарат может стать одним из первых с чипом MediaTek Dimensity 9400e, сочетающим производительность флагманов с оптимизацией энергопотребления. Ёмкость аккумулятора — 6500 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки, что на 15% быстрее, чем у предшественника X100 FE. На борту — оболочка FunTouch OS 15, базирующаяся на Android 15.