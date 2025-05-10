Компания BenQ анонсировала выход нового короткофокусного проектора LW600ST+ LED Simulation, предназначенного для бизнес-применения. Устройство уже доступно на рынке США, а его европейский релиз пока не объявлен.

Модель LW600ST+ оснащена короткофокусным объективом с соотношением 0,72–0,87, что позволяет проецировать изображение с расстояния всего 70 см от экрана. Основное разрешение составляет 1280 × 800 пикселей, но проектор поддерживает вывод изображения вплоть до Full HD через VGA. Яркость устройства достигает 3200 люмен ANSI, а срок службы светодиодного источника света оценивается в 20 000 часов.

Среди функций — 1,2-кратный оптический зум, коррекция геометрии (Screen Fill, Corner Fit, 2D Keystone Correction) и низкая задержка ввода — 33,4 мс при разрешении 1080p и 60 Гц. Проектор поддерживает цветовой охват 94% Rec.709 и контрастность 20 000:1.

Для подключения доступны порты HDMI 1.4, USB Type-A и RS232. Встроенные динамики мощностью 10 Вт и выход 3,5 мм обеспечивают аудиосопровождение без необходимости подключения внешней акустики. Габариты устройства — 304 × 107 × 221 мм, вес — 2,9 кг, что делает его компактным решением для офисных пространств.

BenQ LW600ST+ уже можно приобрести в США по цене $1199. Информация о дате выхода и стоимости в Европе пока не раскрывается.