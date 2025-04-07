Компания Lenovo расширяет линейку Xiaoxin, выпуская новый стильный твердотельный флеш-накопитель XS720

Компания Lenovo анонсировала портативный SSD-накопитель XS720 в линейке Xiaoxin. Устройство сочетает высокую производительность и стиль, вдохновлённый классическими игровыми контроллерами. Модель доступна в версиях на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а вариант на 2 ТБ ожидается в ближайшее время.

XS720 оснащён интерфейсами USB-C и USB-A с выдвижным механизмом, что обеспечивает совместимость с ПК, смартфонами и планшетами. Скорость чтения достигает 1040 МБ/с, записи — 1000 МБ/с. Корпус из цинкового сплава защищён от пыли, брызг и ударов, прошёл 80 часов тестов на прочность.

Дизайн накопителя включает пастельные оттенки, элементы в виде D-pad, тумблера и кнопок A/B. Вес устройства — менее 50 грамм, длина — 77,8 мм. Гарантия составляет три года.

Цена стартует от 249 юаней (~35 долларов) за 256 ГБ и доходит до 599 юаней (~83 долларов) за 1 ТБ. Продажи уже начались, но регион доступности уточняется.