Компания Samsung продолжает совершенствовать свои устройства. На этот раз южнокорейский технологический гигант выпустил обновление программного обеспечения для беспроводных наушников Galaxy Buds 2. Обновление направлено на улучшение стабильности работы устройства.

Согласно информации из журнала изменений, обновление имеет номер версии R150XXU0AYA1 и занимает всего 6,10 МБ. Однако компания не предоставила дополнительных подробностей о внесённых изменениях.

Для установки обновления пользователям необходимо открыть приложение Galaxy Wearables на своём смартфоне, перейти в раздел «Настройки наушников» и выбрать пункт «Обновление программного обеспечения наушников». Следует отметить, что обновление распространяется поэтапно, поэтому оно может стать доступным не сразу для всех пользователей.

Galaxy Buds 2, как и их старшая модель Galaxy Buds 2 Pro, не имели серьёзных проблем в работе. Тем не менее, новое обновление может устранить мелкие неполадки и обеспечить оптимальную производительность устройства. Перед установкой обновления рекомендуется полностью зарядить наушники.