Acer представила новый бюджетный ноутбук Aspire 3 в Индии, который ориентирован на пользователей, ищущих доступные и портативные решения. Ноутбук доступен на платформе Flipkart по цене от 14,990 рупий.

По описанию, Aspire 3 имеет компактный и легкий дизайн, весит всего около 1 кг и имеет толщину 16.8 мм. Он оснащен 11.6-дюймовым HD дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей и работает на процессоре Intel Celeron N4500 с графикой Intel UHD.

Ноутбук предлагает различные конфигурации памяти и хранения:

8 ГБ ОЗУ (с возможностью увеличения до 16 ГБ)

128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 1 ТБ через SSD).

Aspire 3 также включает 720p веб-камеру и стереодинамики, что делает его удобным для онлайн-занятий и видеозвонков. В ноутбуке предусмотрены различные порты, включая USB 3.2, USB Type-C, HDMI и кардридер для microSD.

Доступность и цена

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Ноутбук доступен в нескольких конфигурациях:

8GB + 128GB за 14,990 рупий(~174 доллара США)

8GB + 256GB за 17,990 рупий(~209 долларов США)

8GB + 512GB за 19,990 рупий(~232 доллара США)

Acer Aspire 3 также поставляется с однолетней гарантией и предустановленной Windows 11.