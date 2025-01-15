Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Elvie представила Rise: умный детский баунсер, трансформирующийся в кроватку

Родители могут настроить режим движения через приложение.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Компания Elvie, известная своими носимыми молокоотсосами, представила на выставке CES 2025 свой новый продукт - Rise. Устройство представляет собой «умную» детскую качалку, которая может трансформироваться в люльку, предлагая универсальное решение для родителей младенцев.

Elvie Rise рассчитана на детей весом до 6 месяцев в режиме баунсера и до 5 месяцев в режиме люльки. Родители могут управлять движением попрыгунчика с помощью приложения Elvie Rise Sleep & Soothe, которое использует технологию SootheLoop для имитации мягких движений ухаживающего за малышом человека. Также доступен ручной режим, позволяющий малышам самостоятельно подпрыгивать, когда они окрепнут.

Устройство оснащено переходной ручкой, которая позволяет родителям переключаться между режимами баунсера и люльки, не беспокоя ребенка. В режиме люльки ремни автоматически убираются, создавая ровную и твердую поверхность, подходящую для сна. Люлька соответствует рекомендациям Американской академии педиатрии (AAP) по безопасному сну, хотя режим баунсера не предназначен для использования без присмотра.

Elvie Rise портативна, складывается для удобства транспортировки и оснащена магнитным зарядным устройством, позволяющим ей работать без подключения к сети. Ее цена составляет 799 долларов, и сейчас она доступна для предварительного заказа, а ее поставки ожидаются 14 марта 2025 года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

elvie rise
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
37
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen, теперь начнут выпускать машины под маркой "Волга"
2
США запретит продавать новые GPU NVIDIA в более чем 120 странах
13
На юге Восточной Сибири планируется строительство новой железной дороги длиной около 80 километров
1
NVIDIA подтвердила обновленную генерацию кадров DLSS для графических карт RTX 40
4
В 2025 году в Челябинской области начнётся расширение трассы М-5 «Урал»
+
В PC Games Hardware показали, почему не стоит выбирать видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году
11
Земля обрела нового спутника, получившего имя древнеримской богини Кардеи
1
Опубликован рейтинг пятнадцати самых продаваемых мобильных телефонов за первую неделю 2025 года
+
GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7
1
Китайский производитель электромобилей Leapmotor достиг прибыли на год раньше ожидаемого срока
+
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
+
На бронеавтомобиль "Спартак" установили установку от РСЗО "Торнадо-Г" с дальностью стрельбы до 40 км
+
Германия передала Украине первую САУ RCH 155, которой нет на вооружении ни одной из стран мира
2
Западные СМИ сообщают о взятии Торецка российскими подразделениями
1
Россия заняла третье место среди ведущих военно-морских держав мира
+
Учёные обнаружили большую чёрную дыру, медленно «поедающую» белого карлика на своей орбите
+
Shield AI протестировала свой беспилотник-шпион V-BAT в Украине в борьбе с российской РЭБ
+
Швеция усиливает свои четыре бронетанковые механизированные бригады
+
NVIDIA обновляет DLSS 3: прирост производительности на 10%
8
ASUS представила ноутбуки ZenBook 14 2025 AI и ZenBook 14 Dual Screen 2025
1

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
268
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
7
О рынке материнских плат на сокете АМ5 (AMD) на начало 2025 года
5
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
15
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
14
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
14
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года. Часть 2
2
Про искусственный интеллект в играх
21
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
14

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
22:00
Рано или поздно тапки на босу ногу утопят это корыто. Вода камень точит).
Йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками авианосец США Harry S. Truman в Красном море
Asker 013
21:56
..."В теории вероятностей независимость событий означает, что исход одного события никак не влияет на последствия и течение другого. Представьте подбрасывание монеты: выпадет орёл или решка? Каждый ра...
Существует ли удача, почему шанс выиграть в казино всегда равен 50%, а мозг делает неверные выводы
Родион Вестов
21:55
Ну посчитать можно. Часть хохлов на белорусской границе, тыс 100. Часть еще где-то в кпз сидит. Часть комплектуется, хотя уже отрапортовали что на месте). Часть в самоволке. Часть просто числится и по...
Honor запустила продажи смартфона Magic7 Lite за пределами Китая по цене в $413
oyadl
21:55
"только заказ с Китая" - ИЗ Китая. Парные предлоги В-ИЗ, НА-С.
О рынке материнских плат на сокете АМ5 (AMD) на начало 2025 года
Pustotnik
21:39
Да, на встройке получше, но и у неё проблемы с высокой частотой кадров, тупо Video Decode забивается под 100% и начинаются пропуски кадров. Nvidia то не тянула 422 и её не рассматриваем. Эффекты это ...
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
Трумэн
21:38
А зачем тогда вообще включать генерацию кадров? 60 кадров от 75 сложно отличить.
NVIDIA обновляет DLSS 3: прирост производительности на 10%
Незваный Гость
21:34
Риватунером поставить лимит фпс 75 и все
NVIDIA обновляет DLSS 3: прирост производительности на 10%
7raven
21:29
Скажите , а эти побеждающие украинцы они сейчас с вами в этой комнате? )
Honor запустила продажи смартфона Magic7 Lite за пределами Китая по цене в $413
aleximus777
21:25
В каком разрезе не тянет? Без еффектов же тянет? Раньше всегда встройки интеловские обгоняли видеокарты, но начиная с 3080 я использую встройку. Щас 4090 и енкодера мне и одного хватает, но тут уж за...
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
7raven
21:13
Только чугун, только хардкор ))
Toyota представила новый 2,0-литровый двигатель мощностью более 400 л.с.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем