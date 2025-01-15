Компания Elvie, известная своими носимыми молокоотсосами, представила на выставке CES 2025 свой новый продукт - Rise. Устройство представляет собой «умную» детскую качалку, которая может трансформироваться в люльку, предлагая универсальное решение для родителей младенцев.

Elvie Rise рассчитана на детей весом до 6 месяцев в режиме баунсера и до 5 месяцев в режиме люльки. Родители могут управлять движением попрыгунчика с помощью приложения Elvie Rise Sleep & Soothe, которое использует технологию SootheLoop для имитации мягких движений ухаживающего за малышом человека. Также доступен ручной режим, позволяющий малышам самостоятельно подпрыгивать, когда они окрепнут.

Устройство оснащено переходной ручкой, которая позволяет родителям переключаться между режимами баунсера и люльки, не беспокоя ребенка. В режиме люльки ремни автоматически убираются, создавая ровную и твердую поверхность, подходящую для сна. Люлька соответствует рекомендациям Американской академии педиатрии (AAP) по безопасному сну, хотя режим баунсера не предназначен для использования без присмотра.

Elvie Rise портативна, складывается для удобства транспортировки и оснащена магнитным зарядным устройством, позволяющим ей работать без подключения к сети. Ее цена составляет 799 долларов, и сейчас она доступна для предварительного заказа, а ее поставки ожидаются 14 марта 2025 года.