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Xiaomi выпустила двухстороннюю подушку Mijia Memory Foam с эффектом памяти

В соответствии с официальным описанием, в основе этой новой подушки лежит инновационная пена с эффектом памяти, благодаря чему голова и шея пользователя сразу же обретают мягкость.
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JD.com

Компания Xiaomi представила свою последнюю новинку в мире технологий для сна - подушку Mijia Memory Foam Deep Sleeping Pillow. Эта революционная подушка изготовлена из специального пены с эффектом памяти, которая подстраивается под форму головы и шеи пользователя, обеспечивая непревзойденную опору и отдых.

Подушка имеет изгиб в форме буквы "С", который принимает естественный контур шеи, предотвращая ее провисание. Кроме того, как указано в описании,  в изделии применена технология третьего поколения, не чувствительная к температуре, благодаря чему на пену с эффектом памяти не влияют температура окружающей среды и сезонные изменения, и, как говорят, она обладает “мягким прикосновением четырех сезонов”. Изделие можно использовать с обеих сторон. Поверхность стороны А дополнена терморегулируемым волокном PCM, используемым в космических костюмах, которое обладает перегреваемыми и эндотермическими, переохлаждаемыми и экзотермическими свойствами, а сторона В изготовлена из гладкого и дышащего материала.

JD.com

Подушка Xiaomi Mijia Memory Foam Deep Sleeping Pillow выпускается в двух размерах - 8 см (стандартная) и 10 см (высокая) - и предназначена для людей среднего телосложения с узкими плечами, а также для людей среднего телосложения с широкими плечами или тех, кто спит на боку или на спине.

Подушка поступит в продажу 31 мая по цене 199 юаней на JD.com и других платформах электронной коммерции.

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