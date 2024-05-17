JD.com

Xiaomi объявила о запуске новой стиральной машины Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg, которая будет доступна для покупки сегодня вечером по цене 699 юаней(~9000 рублей).

Стиральная машина может похвастаться рядом передовых функций, включая быстрый запуск даже при выключенной машине, благодаря кнопке "интеллектуальная стирка длинным нажатием одной клавиши". Кроме того, она оснащена функцией интеллектуального взвешивания, которая может автоматически регулировать объем воды в зависимости от веса одежды, обеспечивая экономию воды и энергии.

JD.com

Стиральная машина Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg также отличается от традиционных методов стирки, позволяя одновременно набирать воду, стирать и сливать, быстро смывая пену и уменьшая количество остатков моющего средства.

JD.com

реклама





Благодаря высокоэффективному удалению > 99,6%, стиральная машина поддерживает очистку барабана, используя струи воды под высоким давлением для мытья внутренних и внешних стенок барабана, уменьшая рост бактерий. Вместимость машины составляет 8 кг, что эквивалентно 36 рубашкам, шторам длиной 3 метра, 10 парам джинсов и 3 комплектам постельного белья.

JD.com

Стиральная машина также предлагает ряд удобных функций, включая 10 типов режимов стирки, 8 уровней регулировки воды и 24-часовое интеллектуальное планирование. Благодаря передовым технологиям и элегантному дизайну стиральная машина Xiaomi Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg производит настоящую революцию в стирке.