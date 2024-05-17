Xiaomi выпускает в продажу Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg
Xiaomi объявила о запуске новой стиральной машины Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg, которая будет доступна для покупки сегодня вечером по цене 699 юаней(~9000 рублей).
Стиральная машина может похвастаться рядом передовых функций, включая быстрый запуск даже при выключенной машине, благодаря кнопке "интеллектуальная стирка длинным нажатием одной клавиши". Кроме того, она оснащена функцией интеллектуального взвешивания, которая может автоматически регулировать объем воды в зависимости от веса одежды, обеспечивая экономию воды и энергии.
Стиральная машина Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg также отличается от традиционных методов стирки, позволяя одновременно набирать воду, стирать и сливать, быстро смывая пену и уменьшая количество остатков моющего средства.
реклама
Благодаря высокоэффективному удалению > 99,6%, стиральная машина поддерживает очистку барабана, используя струи воды под высоким давлением для мытья внутренних и внешних стенок барабана, уменьшая рост бактерий. Вместимость машины составляет 8 кг, что эквивалентно 36 рубашкам, шторам длиной 3 метра, 10 парам джинсов и 3 комплектам постельного белья.
Стиральная машина также предлагает ряд удобных функций, включая 10 типов режимов стирки, 8 уровней регулировки воды и 24-часовое интеллектуальное планирование. Благодаря передовым технологиям и элегантному дизайну стиральная машина Xiaomi Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg производит настоящую революцию в стирке.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила