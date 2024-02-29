Telia, T-Mobile и SoftBank Corp объединили усилия с Ericsson, Microsoft и Thales для испытания решения, обеспечивающего постоянное 5G-соединение для ноутбуков с Windows 11.

Три оператора связи и три производителя объединили свои усилия, чтобы продемонстрировать, как ноутбуки с Windows 11 переключаются между сетями 5G для поддержания наилучшего соединения. Обычно пользователю приходится вручную выбирать конкретную сеть и вводить PIN-код для аутентификации доступа. Этот процесс приходится повторять каждый раз при перезагрузке ноутбука.

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В этом испытании виртуальная сотовая сеть Ericsson (EVCN) автоматически и плавно переключается между сетями, когда пользователь перемещается между локациями, например, переезжает в другую страну. Идея заключается в том, чтобы повысить производительность труда сотрудников, многие из которых работают по смешанному графику, и упростить управление постоянной связью для предприятий.

В этом испытании сотрудники Ericsson использовали ПК с Windows 11, переключенные между сетями Telia, T-Mobile и SoftBank, когда они путешествовали между Стокгольмом, Нью-Йорком, Сиэтлом и Токио.

Менеджер мобильных устройств Intune от Microsoft использовался для массовой активации групп профилей встроенного модуля идентификации абонента (eSIM) с локальным подключением 5G в соответствии с демографическими данными и потреблением данных сотрудниками.

Для предприятий, использующих это решение, EVCN автоматически управляет и контролирует заказ, загрузку и активацию множества профилей eSIM.

Ян Легроу (Ian LeGrow), корпоративный вице-президент Microsoft по инновациям Core OS, прокомментировал: "Предоставление сети и устройств, оптимизация подключения и управление на основе политик - все это возможно с помощью данной службы. Это обеспечит более продуктивную работу с приложениями, корпоративными системами и ресурсами, необходимыми сотрудникам".

Магнус Леонхардт, руководитель отдела стратегии и инноваций B2B-бизнеса Telia Sweden, поясняет: "Мы видим растущую потребность клиентов в снижении сложности внутренней инфраструктуры. Стандартизированная технология 5G обеспечивает непревзойденное качество услуг и целостную связь, поддерживая новые рабочие потребности в офисе, дома и в дороге".

В некотором смысле это эквивалент и дополнение стандарта OpenRoaming для Wi-Fi в сотовой связи. Этот стандарт был разработан Wireless Broadband Alliance, чтобы сделать подключение к публичному Wi-Fi автоматическим. Если пользователь имеет на своем устройстве нужный идентификатор, ему не нужно выбирать идентификаторы набора услуг (SSID), вводить адрес электронной почты и другие личные данные. Wi-Fi часто обеспечивает лучшее покрытие внутри помещений, чем 5G.