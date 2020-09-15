Electronic Arts проводит ребрендинг платформы Origin
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В прошлом месяце, компания Electronic Arts переименовала Origin Access и EA Access для ПК в EA Play. Теперь же они пошли еще дальше и в ближайшем времени решили провести ребрендинг их платформы цифровой торговли Origin. Об этом в интервью GamesIndustry.biz сообщил старший вице-президент Electronic Arts Майк Бланк. В связи с этим десктопная версия приложения Origin получит новое название EA Desktop App.
Также Бланк заявил, что EA Desktop App получит новый дизайн, который упростить общение между пользователями и вообще позволит им испытать новый социальный опыт.
Кроме того, он сообщил, что ребрендинг – это часть более обширной стратегии, которая направлена на создание единого и последовательного бренда, сосредоточенного вокруг компании EA и того, что она символизирует. А обновленное приложение станет еще более удобным в использовании и более дружелюбным для его пользователей с ориентацией на быстрый доступ к играм и упрощенную установку критических обновлений.
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Напомню, что в августе Electronic Arts переименовала Origin Access и EA Access для ПК в EA Play.
В завершение интервью Бланк подтвердил, что сейчас проводиться регистрация на закрытое бета-тестирование обновленного EA Desktop App. А вот дату запуска уже нового цифрового магазина пока не объявили.
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