Nintendo выпустит новое портативное устройство в честь 35-летия игры Super Mario Bros.
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С трудом верится, что с момента выхода самой первой игры Super Mario Bros. прошло уже 35 лет. Еще с большим трудом верится в то, что Nintendo до сих пор умудряется поддерживать ее культовый статус и зарабатывать на ней огромные деньги.
Чтобы отметить такой почтенный возраст игры, а также порадовать ее истинных фанатов, ну и попутно заработать еще немного денег на франшизе, компания решила выпустить новую портативную консоль. Фактически это будет возрождение старой карманной приставки компании Game And Watch с некоторыми заметными улучшениями, одним из которых будет полноцветный ЖК-дисплей.
Понятное дело, что выпускаться новая консоль будет ограниченным тиражом, а поиграть на ней можно будет только в игры из вселенной усатого водопроводчика, включая Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels и Game and Watch: Ball.
На одном заряде аккумулятора устройство проработает около 8 часов, а для повторной зарядки потребуется примерно 3,5 часа. Помимо игр, его также можно использовать аж в качестве цифровых часов.
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Почувствовать ностальгию фанаты Марио смогут уже с 13 ноября 2020 года, а заплатить за возрожденную портативную консоль нужно будет 50 долларов. Это при условии, что вы успеете ее купить, исходя из того, что тираж будет сильно ограничен.
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