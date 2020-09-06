Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

С трудом верится, что с момента выхода самой первой игры Super Mario Bros. прошло уже 35 лет. Еще с большим трудом верится в то, что Nintendo до сих пор умудряется поддерживать ее культовый статус и зарабатывать на ней огромные деньги.

Чтобы отметить такой почтенный возраст игры, а также порадовать ее истинных фанатов, ну и попутно заработать еще немного денег на франшизе, компания решила выпустить новую портативную консоль. Фактически это будет возрождение старой карманной приставки компании Game And Watch с некоторыми заметными улучшениями, одним из которых будет полноцветный ЖК-дисплей.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Понятное дело, что выпускаться новая консоль будет ограниченным тиражом, а поиграть на ней можно будет только в игры из вселенной усатого водопроводчика, включая Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels и Game and Watch: Ball.

На одном заряде аккумулятора устройство проработает около 8 часов, а для повторной зарядки потребуется примерно 3,5 часа. Помимо игр, его также можно использовать аж в качестве цифровых часов.

реклама

Почувствовать ностальгию фанаты Марио смогут уже с 13 ноября 2020 года, а заплатить за возрожденную портативную консоль нужно будет 50 долларов. Это при условии, что вы успеете ее купить, исходя из того, что тираж будет сильно ограничен.