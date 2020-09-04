Facebook платит некоторым пользователям за временный отказ от использования их социальных сетей
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Понятное дело, что все это делается не по доброте душевной или неслыханной щедрости Facebook, а ради науки. Если точнее, то гигант социальных сетей предлагает денежные выплаты некоторым пользователям Facebook и Instagram в рамках исследования, направленного на изучение влияния социальных сетей на демократию. А если быть еще более точным, то компания хочет больше узнать о том, как люди будут взаимодействовать с их социальными сетями во время предстоящих президентских выборов в США.
Facebook заявляет, что сотрудничает с 17 независимыми учеными для проведения исследования, в котором будут участвовать до 400 000 жителей США, согласившихся принять условия эксперимента. Одним из таких условий как раз и есть просьба участникам прекратить использование социальных сетей компании на определенный период времени.
Так, а сколько платят за такие нечеловеческие условия исследования, спросите вы? Элизабет Двоскин из Washington Post в четверг в своем Твиттере опубликовала сообщение, из которого мы видим, что предлагаются три варианта: 10 долларов в неделю, 20 долларов в неделю или 30 долларов в неделю.
Позже Facebook подтвердил эту информацию в своем твите, сообщив также, что любой, кто решит взять участие, будь то в заполнении опросов или отключении Facebook или Instagram на некоторый период времени, – получит компенсацию, которая является довольно стандартной для такого типа академических исследований.
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Также в компании заявили, что, хотя их исследование не решит всех споров о социальных сетях и демократии, оно продвинет понимание обществом пересечения технологий и демократии, и поможет нам всем сформировать правила поведения в Интернете – на благо нашей демократии и общества в целом. Довольно-таки сильное заявления!
Ожидается, что результаты исследования будут опубликованы в середине 2021 года.
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