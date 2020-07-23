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Twitch расширит свой контент и теперь будет транслировать не только лишь видеоигры

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Twitch – это платформа, которая в основном известна своими трансляциями видеоигр, но скоро она станет местом, где можно будет смотреть также спортивные прямые трансляции. Сама категория уже существует на платформе, поэтому вы можете ее проверить, перейдя по ссылке. Транслировать спортивные мероприятия Twitch будет через свой канал Twitchsports, который начал вещание 22 июля 2020 года.  В настоящее время на канале уже около 10 тыс. зрителей. 

Что касается самого контента, то он будет варьироваться от баскетбольных матчей NBA до спортивных боев UFC. Каждому мероприятию планирую уделять по два часа. Уже сейчас пользователи могут найти несколько различных материалов в категории «Спорт». Некоторые из них посвящены профессиональным спортсменам и разным профессиональным видам спорта.

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Понятное дело, что будут и трансляции, посвященные спортивным видеоиграм. Например, в настоящее время есть канал, где человек в прямом эфире просто играет в Dead Space, что не имеет ничего общего со спортом.

Это уже не первый случай, когда Twitch рискнул стать платформой для трансляции спортивных мероприятий. На самом деле канал Twitchsports является очередной попыткой платформы ворваться в мир спорта. Однако теперь компания планирует довести начатое раньше дело до конца. 

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twitch twitchsports бои ufc матчи nba
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