Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Видеокарты ASUS GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт серий DUAL и ProArt появились на официальном сайте
Компания расширяет ассортимент своей продукции.

реклама

В преддверии скорого дебюта новой модификации GeForce RTX 4060 Ti, оснащённой видеобуфером удвоенного объёма (16 Гбайт) по сравнению со стандартной версией, некоторые производители решили заранее обновить свои сайты, дабы потенциальные клиенты смогли ознакомиться с техническими характеристиками и внешним видом предстоящих новинок: именно так поступила и компания ASUS, представив на суд широкой компьютерной общественности новые модели серий DUAL и ProArt сразу в трёх вариациях — стандартной, Advanced Edition и OC Edition, сообщает ресурс Tom's Hardware.

реклама

Игровые видеокарты ASUS GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт серии DUAL обзаведутся выполненным в тёмных тонах кожухом и, как понятно из названия, получат двухвентиляторную систему охлаждения, занимающую 2.5 слота. Частоты GPU разных вариантов будут следующими — стандартная модификация будет характеризоваться частотой до 2535 МГц в boost-режиме, а соответствующие значения для представительниц Advanced Edition и OC Edition составят 2550 и 2595 МГц соответственно.

Дополнительно повысить частоту графического процессора можно будет благодаря активации режима OC — до 2565, 2580 и 2625 МГц для соответствующих вариаций.

Модели ASUS GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт серии ProArt отличаются стильным внешним видом и снабжены кожухом, выполненным в строгих тёмных тонах, а также 2.5-слотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Равно как и модели серии DUAL, представительницы ProArt выпускаются в трёх модификациях с разными частотами GPU – до 2535/2565 МГц (дефолтный режим/режим OC) для стандартной, 2550/2580 МГц для Advanced Edition и 2655/2685 МГц для OC Edition.

Источник изображений: ASUS

Для организации дополнительного питания ASUS решила оставить представленным моделям старые добрые 8-контактные коннекторы, а не «изобретать велосипед», снабжая не слишком «прожорливые» RTX 4060 Ti 16-контактными разъёмами, как это уже произошло с обновлённой RTX 3060 Ti Atlas Shark.

рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
-45000р на Xiaomi 12 Pro
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать

Чуть ранее стало известно, что обозреватели не получат тестовых образцов для своих исследований, а целый ряд производителей не горит желанием выпускать RTX 4060 Ti 16 Гбайт в свет, что немудрено, учитывая, что за дополнительные 8 Гбайт при сохранении тех же достаточно скромных характеристик, что и у RTX 4060 Ti 8 Гбайт, придётся выложить как минимум на $100 больше, однако те компании, что всё же решатся выпустить в продажу свои варианты RTX 4060 Ti 16 Гбайт, исходя из имеющихся данных, сделают это не ранее 18 июля.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #geforce rtx 4060 ti 16 гбайт
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарта Asus GeForce RTX 4090 ROG MATRIX разогналась до частоты 4230 МГц
Asus признаёт проблемы с MicroSD карт-ридером в портативной консоли ROG Ally и готовит исправление
ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX разогнана до 4230 МГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
42
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
3
Российские бойцы выразили благодарность Зеленскому за американскую БМП Bradley, записав видео
3
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
1
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
4
Польша будет учить пилотированию F-16 пилотов ВСУ уже в августе
+
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Очередная партия современных многофункциональных истребителей Су-35С передана российской армии
+
Украина получила новые чешские бронемашины Svatava
+
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
5
ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
+
В Госдуме предложили гарантии безопасности Киеву: внеблоковый статус и демилитаризация
2
Теперь разработчикам игр будет проще интегрировать технологии AMD FidelityFX — выпущен SDK 1.0
7
Инсайдеры назвали 76 смартфонов Xiaomi, которые получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
19FortyFive: российская армия использует смертоносный арсенал дронов для уничтожения ВСУ
+
Уралвагонзавод увеличил производство танков в 3.6 раза
1
Польский дипломат рассылал в посольства других стран объявление о продаже подержанной BMW 5
+
Intel тоже замедлит свои ускорители вычислений для китайского рынка
+
Видео: ВС РФ завершают приём тысяч единиц военной техники ЧВК «Вагнер»
1

Популярные статьи

"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
15
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
9
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
87
Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
5
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
21
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
62
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
20
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
32
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
61
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
3

Сейчас обсуждают

Сулейман Сулейманов
00:38
Пиши диванный, пока есть время и возможность.
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
Сулейман Сулейманов
00:35
А ты какого лезешь?
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
Лев корл
00:32
Самое действенное воздействие на Зелю - пригрозить оставить его без кокса))))
Экс-разведчик США Риттер: Запад предостерег Зеленского от диверсий на ЗАЭС
Анатолий Павлюшин
00:28
Крутая статья. Спасибо!
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
ЮРА ОНИЩЕНКО
00:25
Прямая наводка - это 800 - 900 метров, а насколько помню, там между Авдеевкой и Донецком 12 км
Владимир Путин рассказал о боязни украинских военных использовать западные танки
Cyborg39rus
00:25
А я знаю кому - кому то в Америке
Секретная служба так и не смогла выяснить кому принадлежал найденный кокаин в Белом доме
Вадим Уразов
00:18
Ну Вы тут и напЕЙсали)))
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
Bernigan
00:17
Поверь мне, для меня это гомно, ты сам скинул скрин с Киберпанком на ультра и с RT, ДЛСС на качестве, 36 фпс, я ставлю также всё на ультра, и ДЛСС на баланс, отличий нет, 40+ фпс с Рефлексом замечател...
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
goro
00:16
"Бесполезная Ракета" прилетела по резервному штабу. При украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow 11 июля погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Эту информацию в эфире программы «60 минут» на ...
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
От LoL до KeK один шаг
00:12
Не купишь ты за 21)) Минимальная цена 25к без скидок. А в пределах 25к есть ещё более веселое предложение:
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем