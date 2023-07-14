Компания расширяет ассортимент своей продукции.

В преддверии скорого дебюта новой модификации GeForce RTX 4060 Ti, оснащённой видеобуфером удвоенного объёма (16 Гбайт) по сравнению со стандартной версией, некоторые производители решили заранее обновить свои сайты, дабы потенциальные клиенты смогли ознакомиться с техническими характеристиками и внешним видом предстоящих новинок: именно так поступила и компания ASUS, представив на суд широкой компьютерной общественности новые модели серий DUAL и ProArt сразу в трёх вариациях — стандартной, Advanced Edition и OC Edition, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Игровые видеокарты ASUS GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт серии DUAL обзаведутся выполненным в тёмных тонах кожухом и, как понятно из названия, получат двухвентиляторную систему охлаждения, занимающую 2.5 слота. Частоты GPU разных вариантов будут следующими — стандартная модификация будет характеризоваться частотой до 2535 МГц в boost-режиме, а соответствующие значения для представительниц Advanced Edition и OC Edition составят 2550 и 2595 МГц соответственно.

Дополнительно повысить частоту графического процессора можно будет благодаря активации режима OC — до 2565, 2580 и 2625 МГц для соответствующих вариаций.

Модели ASUS GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт серии ProArt отличаются стильным внешним видом и снабжены кожухом, выполненным в строгих тёмных тонах, а также 2.5-слотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Равно как и модели серии DUAL, представительницы ProArt выпускаются в трёх модификациях с разными частотами GPU – до 2535/2565 МГц (дефолтный режим/режим OC) для стандартной, 2550/2580 МГц для Advanced Edition и 2655/2685 МГц для OC Edition.

Источник изображений: ASUS

Для организации дополнительного питания ASUS решила оставить представленным моделям старые добрые 8-контактные коннекторы, а не «изобретать велосипед», снабжая не слишком «прожорливые» RTX 4060 Ti 16-контактными разъёмами, как это уже произошло с обновлённой RTX 3060 Ti Atlas Shark.

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Чуть ранее стало известно, что обозреватели не получат тестовых образцов для своих исследований, а целый ряд производителей не горит желанием выпускать RTX 4060 Ti 16 Гбайт в свет, что немудрено, учитывая, что за дополнительные 8 Гбайт при сохранении тех же достаточно скромных характеристик, что и у RTX 4060 Ti 8 Гбайт, придётся выложить как минимум на $100 больше, однако те компании, что всё же решатся выпустить в продажу свои варианты RTX 4060 Ti 16 Гбайт, исходя из имеющихся данных, сделают это не ранее 18 июля.