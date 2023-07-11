Похоже, NVIDIA и её партнёры не питают иллюзий касательно успешности новой модификации GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт: как информирует общественность ресурс VideoCardz, «зелёная команда» даже не озаботилась рассылкой образцов для тестирования разного рода лидерам мнений и обозревателям.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Как известно, за несколько недель до старта продаж NVIDIA обычно собирает списки всех специалистов, кому следует разослать свои новенькие видеокарты, после чего непосредственно отправляет образцы, попутно наблюдая за тем, чтобы нетерпеливые исследователи не опубликовали свои материалы раньше времени.
В случае же с GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт «зелёная команда» будет выполнять только последний пункт, то есть следить за публикацией обзоров, посвящённых возможностям новинки, ровно в намеченный срок — впрочем, таких материалов сразу после выхода данного видеоадаптера может и вовсе не появиться, ведь обозревателям придётся находить заветные модели, полагаясь лишь на собственные силы и связи.
Кроме того, выпускать GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт в исполнении Founders Edition «зелёная команда» также не намерена.
Партнёры NVIDIA тоже всеми силами открещиваются от GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, похоже, не видя в ней перспектив: как сообщает представитель YouTube-канала Hardware Unboxed, ряд производителей попросту отказался от затеи рассылать образцы для обзоров, а некоторые из них и вовсе не имеют понятия, когда именно дебютируют их модели RTX 4060 Ti 16 Гбайт.
Ожидается, что игровой видеоадаптер GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт увидит свет уже 18 июля, а его рекомендованная стоимость составит $499.