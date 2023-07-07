Зачем это нужно 200-ваттной модели, пока точно не известно.

Производители графических адаптеров продолжают обновлять свои продукты, причём не только относящиеся к серии GeForce RTX 40, но и к RTX 30, порой удивляя потенциальных покупателей нестандартными решениями: как информирует общественность ресурс Wccftech со ссылкой на публикацию энтузиаста Extreme Player, компания ASUS не так давно явила миру новую версию своей GeForce RTX 3060 Ti.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что чуть ранее ASUS представила на суд широкой компьютерной общественности GeForce RTX 3060 Ti серии Atlas Shark, отказавшись от 8-контактного разъёма дополнительного питания в пользу 12-контактного для более удобной прокладки кабелей.

Теперь же производитель пошёл ещё дальше, оснастив обновлённую модель с припиской «V2» 16-контактным (12+4) коннектором, широко известным под именем 12VHPWR, причём известность эта довольно печальная, учитывая возникающие проблемы с оплавлением разъёма данного типа.

Источник изображения: Wccftech, Bilibili, Extreme Player

О точных причинах, вынудивших ASUS пойти на сей шаг, пока не известно, однако источник предполагает, что в связи с массовым переходом производителей на 12VHPWR запасов 12-контактных кабелей, вероятно, уже практически нет, поэтому компании пришлось использовать популярный и доступный разъём, тем более, что технически переход от 12- к 16-контактному коннектору реализовывается достаточно просто в связи с их совместимостью.

Впрочем, пока остаётся загадкой, почему бы для видеокарты с TDP в 200 Вт не использовать старый добрый 8-пиновый коннектор, который вполне удовлетворяет существующие потребности.

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Остаётся надеяться, что в процессе эксплуатации GeForce RTX 3060 Ti Atlas Shark V2 пользователи не столкнутся с теми же проблемами, что и обладатели других моделей с коннектором 12VHPWR.