Слухи о том, что в скором времени AMD намерена порадовать почитателей своей продукции новой недорогой моделью CPU находят своё подтверждение: как сообщает сайт Tom's Hardware, уже через несколько недель компания действительно расширит ассортимент своей продукции, однако некоторых потенциальных покупателей может ждать разочарование.
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Источник изображения: Wccftech
Так, полагаясь на ряд собственных источников, ресурс подтверждает, что AMD Ryzen 5 7500F появится на полках магазинов уже в конце текущего месяца, однако география его распространения пока что будет ограничена исключительно Китаем — при этом модель будет доступна как в рознице, так и в составе готовых ПК. Впрочем, как это обычно бывает, в обозримом будущем новинка может выйти и на другие рынки — как официально, так и по «серым» схемам.
Согласно имеющимся данным, десктопный процессор Ryzen 5 7500F будет относиться к семейству Vermeer, получит те же 6 ядер/12 потоков и TDP в 65 Вт, что и его «собрат» в лице Ryzen 5 7600, однако несколько сниженные тактовые частоты — 3.7/5.0 ГГц в базовом/максимальном режимах.
Отличительной особенностью новинки от её «соплеменников» станет отсутствие активной графической подсистемы, на что, вероятно, и указывает суффикс «F» в названии модели по аналогии с подобными решениями от Intel.
Чуть ранее AMD Ryzen 5 7500F уже мелькал в паре тестов, а именно в PugetBench for DaVinci Resolve и Geekbench 6, с переменным успехом соперничая с Ryzen 5 7600.
Исходя из недавней «утечки», стоимость новинки будет весьма привлекательной — около $160-180, что может весьма заинтересовать бережливых геймеров и нетребовательных профессионалов.