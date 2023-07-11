Предстоящая новинка показала свои возможности в Geekbench 6.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Нежданно-негаданно в сети появился ряд «утечек», сигнализирующих о скором появлении очередного процессора AMD, который вполне может стать новой «народной моделью», полностью удовлетворив потребности бережливых геймеров: как информирует общественность ресурс Wccftech, ещё не анонсированная официально новинка «красной команды» была замечена в популярном тестовом пакете Geekbench 6.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, настольный процессор AMD Ryzen 5 7500F, снабжённый 6 ядрами/12 потоками, функционирующими на частоте 3.7 ГГц в базовом режиме с повышением до 5.0/4.8 ГГц в максимальном при активности одного/всех ядер, и 6 Мбайт/32 Мбайт L2/L3-кэша, в паре с бюджетной материнской платой TUF GAMING A620M-PLUS WIFI производства ASUS и 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-6000 в однопоточном/многопоточном состязаниях смог набрать 2782/13323 очка, обойдя своего конкурента из стана Intel в лице 10-ядерного 16-поточного Core i5-13400F на 15.2/8.5 %.

Не менее интересны и показатели Ryzen 5 7500F на фоне его «соплеменника», 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 7600, имеющего преимущество в 100 МГц как в номинальном, так и в турборежиме: в многопотоке новинка оказалась быстрее своего «собрата» в среднем на 2.4 %, хотя и совсем немного уступила в однопотоке (-0.3 %).

Источник изображений: Geekbench

Намекает на скорый дебют новой модели от AMD и факт её появления в списках совместимости ряда материнских плат, о чём сигнализирует «сетевой детектив» под ником momomo_us: представленный скриншот подтверждает характеристики, которые были получены благодаря базе данных Geekbench, а также сообщает об уровне TDP процессора, составляющем 65 Вт, и отсутствии iGPU.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

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Ожидается, что настольный процессор AMD Ryzen 5 7500F не сможет похвастаться наличием встроенной графической подсистемы, что, впрочем, вряд ли огорчит геймеров, а вот ценник предстоящей новинки должен быть весьма заманчивым — около $160-180. Если данные подтвердятся, то CPU может стать весьма неплохим выбором для бюджетной игровой или рабочей сборки.