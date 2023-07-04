Похоже, в скором времени AMD расширит ассортимент своей продукции новым представителем серии Ryzen 7000: как сообщает ресурс Wccftech, ещё не анонсированная официально новинка была замечена в тестовом пакете Puget Systems.
реклама
Источник изображения: Wccftech
Согласно представленным данным, настольный процессор AMD Ryzen 5 7500F, равно как и его «соплеменник» в лице Ryzen 5 7600, получит в своё распоряжение 6 ядер/12 потоков, работающих на чуть меньшей частоте (до 5.0 ГГц) в максимальном режиме, однако не досчитается встроенной графической подсистемы — судя по всему, «красная команда» решила идти по пути Intel, в «арсенале» которой уже давно имеются модели с суффиксом «F», не обременённые активным iGPU.
В бенчмарке PugetBench for DaVinci Resolve десктопный процессор Ryzen 5 7500F в паре с материнской платой ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi и двумя модулями оперативной памяти DDR5-4800 общим объёмом в 32 Гбайт по результату своей лучшей попытки смог набрать 2313 баллов, чуть отстав от Ryzen 5 7600 (-5.9 %).
Источник изображения: Puget Systems
Что касается стоимости предстоящей новинки, то, по информации одного из корейских ритейлеров, AMD Ryzen 5 7500F будет несколько дешевле своего «собрата» без суффикса «F»: ожидается, что цена CPU окажется ниже планки в $200.
Основным же конкурентом для предстоящей новинки должен стать Core i5-13400F, предлагающийся по схожей цене.