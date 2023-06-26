NVIDIA продолжает подогревать интерес к дебютирующей через несколько дней GeForce RTX 4060 со стороны компьютерного сообщества: так, несколько дней назад компания поделилась результатами сравнительного тестирования предстоящей новинки с её предшественницами, а сегодня разрешила рецензентам опубликовать информацию, проливающую свет на игровые возможности видеокарты, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Впрочем, падение запрета на публикацию данных касательно уровня производительности GeForce RTX 4060 сегодня ограничилось лишь демонстрацией возможностей новинки в технологически «продвинутом» тайтле Cyberpunk 2077, однако даже это частично может дать понять геймерам, на что способна эта видеокарта.
Специалист YouTube-канала JayzTwoCents обнародовал данные, касающиеся уровня производительности предстоящей новинки в Cyberpunk 2077, не только в номинале, но и разогнав свою новенькую GeForce RTX 4060 Dual производства ASUS на 100 МГц по GPU, чего удалось добиться в том числе поднятием ограничения TDP до 132 Вт (на 20 %): в разгоне при разрешении 1080p и с задействованием пресета «Ultra» без активной трассировки лучей и DLSS представленная модель улучшила свои показатели на 1.2 % — значение средней кадровой частоты составило 82.33 к/c.
В стандартных же условиях искомая представительница семейства Ada Lovelace смогла продемонстрировать результат в ~81 к/c, обогнав свою предшественницу в лице GeForce RTX 3060 на 27 %.
Источник изображений: VideoCardz, YouTube, JayzTwoCents
Стоит напомнить, что графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 обзаведётся чипом AD107-300, оснащённым 3072 ядрами CUDA, и получит 8 Гбайт памяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 17 ГГц, и шиной в 128 бит, а также будет ограничена 8 линиями PCIe 4.0.
Обзоры первых GeForce RTX 4060 с ценником, не превышающим рекомендованный, должны появиться 28 июня, в то время как материалы, изучающие уровень быстродействия новых моделей, стоимость которых окажется выше MSRP, будут обнародованы на день позже.
Чуть ранее модели GeForce RTX 4060 от MSI стали доступны для предварительного заказа в одном из заморских онлайн-магазинов, а новинки от ASUS и Gigabyte – в европейском.