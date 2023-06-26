Новинка демонстрирует неплохие результаты.

NVIDIA продолжает подогревать интерес к дебютирующей через несколько дней GeForce RTX 4060 со стороны компьютерного сообщества: так, несколько дней назад компания поделилась результатами сравнительного тестирования предстоящей новинки с её предшественницами, а сегодня разрешила рецензентам опубликовать информацию, проливающую свет на игровые возможности видеокарты, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: CD PROJEKT

Впрочем, падение запрета на публикацию данных касательно уровня производительности GeForce RTX 4060 сегодня ограничилось лишь демонстрацией возможностей новинки в технологически «продвинутом» тайтле Cyberpunk 2077, однако даже это частично может дать понять геймерам, на что способна эта видеокарта.

Специалист YouTube-канала JayzTwoCents обнародовал данные, касающиеся уровня производительности предстоящей новинки в Cyberpunk 2077, не только в номинале, но и разогнав свою новенькую GeForce RTX 4060 Dual производства ASUS на 100 МГц по GPU, чего удалось добиться в том числе поднятием ограничения TDP до 132 Вт (на 20 %): в разгоне при разрешении 1080p и с задействованием пресета «Ultra» без активной трассировки лучей и DLSS представленная модель улучшила свои показатели на 1.2 % — значение средней кадровой частоты составило 82.33 к/c.

В стандартных же условиях искомая представительница семейства Ada Lovelace смогла продемонстрировать результат в ~81 к/c, обогнав свою предшественницу в лице GeForce RTX 3060 на 27 %.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, JayzTwoCents

Стоит напомнить, что графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 обзаведётся чипом AD107-300, оснащённым 3072 ядрами CUDA, и получит 8 Гбайт памяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 17 ГГц, и шиной в 128 бит, а также будет ограничена 8 линиями PCIe 4.0.

Обзоры первых GeForce RTX 4060 с ценником, не превышающим рекомендованный, должны появиться 28 июня, в то время как материалы, изучающие уровень быстродействия новых моделей, стоимость которых окажется выше MSRP, будут обнародованы на день позже.

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Чуть ранее модели GeForce RTX 4060 от MSI стали доступны для предварительного заказа в одном из заморских онлайн-магазинов, а новинки от ASUS и Gigabyte – в европейском.