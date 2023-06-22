И сэкономит до $132 на фоне RTX 3060 благодаря более скромному уровню энергопотребления.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Прогресс шагает по планете семимильными шагами, позволяя широкой общественности наслаждаться плодами трудов разного рода учёных и специалистов, а геймерам проходить новые и старые игры с небывалыми значениями fps: например, сравнительно недавно NVIDIA явила миру новую итерацию технологии масштабирования DLSS с порядковым номером 3 и наличием новой функции Frame Generation, которая способна ощутимо повысить показатели кадровой частоты.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

На фоне скорого выхода модели среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 4060 «зелёная команда» не отказала себе в удовольствии сравнить уровень производительности новинки с возможностями её предшественниц как с задействованием новых алгоритмов технологии DLSS 3, так и без использования оных, и результаты их изысканий весьма впечатляют: согласно свежим результатам тестов, опубликованным ресурсом VideoCardz, RTX 4060 до 8 и 14 раз быстрее старой доброй GTX 1060 без Frame Generation и с активацией данной функции соответственно.

Несомненно, подобный отрыв наводит на мысль, что NVIDIA где-то схитрила, однако при ближайшем рассмотрении можно сделать вывод, что всё честно: GeForce GTX 1060 попросту не поддерживает ни одну из версий DLSS.

Результаты сравнительного тестирования GeForce RTX 4060 с RTX 2060 и RTX 3060 не так поражают, однако и они весьма показательны: так, исходя из «замеров» специалистов NVIDIA, новинка оказывается быстрее представительницы семейства Turing 1.6-2.3 раза и обходит модель Ampere на 20-70 %.

Кроме того, «зелёная команда» опубликовала графики, иллюстрирующие уровень производительности GeForce RTX 4060 на фоне показателей RTX 2060 и RTX 3060 в нескольких играх при разрешении 1080p и максимальных настройках качества графики: во всех представленных тайтлах новинка весьма превосходит своих предшественниц, причём в ряде игровых приложений с задействованием Frame Generation прирост fps весьма высок.

Помимо этого, специалисты «зелёной команды», видимо, следуя текущим тенденциям, рассчитали возможную экономию средств благодаря использованию GeForce RTX 4060, потребляющей всего 110 Вт, вместо RTX 3060, требующей 170 Вт: согласно опубликованным данным, за 4 года при использовании видеокарты на полную мощность 20 часов за неделю владелец новинки, живущий в Германии, сможет сберечь $66-132, геймер из Великобритании может рассчитывать на экономию в $65-130, а пользователь из США — $29-54.

Источник изображений: VideoCardz, NVIDIA

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Стоит напомнить, что игровой графический адаптер GeForce RTX 4060 получит чип AD107-300 с 3072 ядрами «на борту», 8 Гбайт памяти типа GDDR6 при шине в 128 бит, а также будет оснащён 8 линиями PCIe 4.0. Ожидается, что новинка появится в продаже 29 июня по рекомендованной стоимости в $299.