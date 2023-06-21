Как известно, уже через несколько дней первые модели GeForce RTX 4060 официально поступят в продажу, поэтому немудрено, что некоторые онлайн-магазины стали заранее готовиться к сему знаменательному событию: как информирует общественность ресурс Wccftech, сразу несколько моделей производства ASUS и Gigabyte пополнили ассортимент одного из европейских ритейлеров.
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Так, в датском онлайн-магазине Proshop наиболее доступной из имеющихся оказалась игровая модель GIGABYTE GeForce RTX 4060 WindForce OC, оценённая в €349, чуть подороже, а именно за €350, предлагается ASUS GeForce RTX 4060 DUAL, её «соплеменница» с заводским разгоном в лице ASUS GeForce RTX 4060 DUAL OC обойдётся в €360, за GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC просят уже €370, стоимость GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC составляет €380, ценник GIGABYTE GeForce RTX 4060 AERO OC расположился на отметке в €390, за GIGABYTE GeForce RTX 4060 AORUS Elite придётся выложить €420, желающим заполучить ASUS GeForce RTX 4060 ROG STRIX стоит рассчитывать на сумму в €490, а наиболее дорогой из представленных оказалась ASUS GeForce RTX 4060 ROG STRIX OC с ценой в €500.
Источник изображений: Wccftech, Proshop
Стоит отметить, что в данном списке можно найти как модели с двумя вентиляторами и двухслотовой конструкцией системы охлаждения, так и видеокарты с трёхвентиляторными СО, требующие трёх слотов для своего размещения.
Кроме того, подтверждаются основные технические характеристики GeForce RTX 4060: базовая частота GPU в 1830 МГц при 3072 ядрах CUDA, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающая на эффективной частоте в 17 ГГц, 128-битная шина и подключение посредством восьми линий PCIe версии 4.0.
Согласно имеющейся информации, первые модели GeForce RTX 4060 дебютируют всего через несколько дней, а именно 29 июня.