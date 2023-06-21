Стоимость новинок стартует с отметки в 349 евро.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Как известно, уже через несколько дней первые модели GeForce RTX 4060 официально поступят в продажу, поэтому немудрено, что некоторые онлайн-магазины стали заранее готовиться к сему знаменательному событию: как информирует общественность ресурс Wccftech, сразу несколько моделей производства ASUS и Gigabyte пополнили ассортимент одного из европейских ритейлеров.

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Так, в датском онлайн-магазине Proshop наиболее доступной из имеющихся оказалась игровая модель GIGABYTE GeForce RTX 4060 WindForce OC, оценённая в €349, чуть подороже, а именно за €350, предлагается ASUS GeForce RTX 4060 DUAL, её «соплеменница» с заводским разгоном в лице ASUS GeForce RTX 4060 DUAL OC обойдётся в €360, за GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC просят уже €370, стоимость GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC составляет €380, ценник GIGABYTE GeForce RTX 4060 AERO OC расположился на отметке в €390, за GIGABYTE GeForce RTX 4060 AORUS Elite придётся выложить €420, желающим заполучить ASUS GeForce RTX 4060 ROG STRIX стоит рассчитывать на сумму в €490, а наиболее дорогой из представленных оказалась ASUS GeForce RTX 4060 ROG STRIX OC с ценой в €500.

Источник изображений: Wccftech, Proshop

Стоит отметить, что в данном списке можно найти как модели с двумя вентиляторами и двухслотовой конструкцией системы охлаждения, так и видеокарты с трёхвентиляторными СО, требующие трёх слотов для своего размещения.

Кроме того, подтверждаются основные технические характеристики GeForce RTX 4060: базовая частота GPU в 1830 МГц при 3072 ядрах CUDA, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающая на эффективной частоте в 17 ГГц, 128-битная шина и подключение посредством восьми линий PCIe версии 4.0.

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Согласно имеющейся информации, первые модели GeForce RTX 4060 дебютируют всего через несколько дней, а именно 29 июня.