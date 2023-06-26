В преддверии официального запуска очередного игрового видеоадаптера NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 работники ряда онлайн-магазинов в поте лица пополняют прайс-листы предстоящими новинками: чуть ранее стали известны европейские ценники нескольких моделей производства ASUS и Gigabyte, а сегодня, благодаря стараниям специалистов ресурса VideoCardz, появилась информация о стоимости новых продуктов MSI.
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MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK
Согласно представленной информации, на заморской онлайн-площадке Newegg стали доступны для предварительного заказа целых три модели GeForce RTX 4060 от MSI: наиболее дешёвой из представленных видеокарт стала MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC, которая может похвастаться не только ценником, не отличающимся от рекомендованного и составляющим $300, но и небольшим заводским разгоном GPU (до 2490 МГц в boost-режиме), в то время как MSI GeForce RTX 4060 GAMING со стандартными показателями графического процессора (до 2460 МГц), и GeForce RTX 4060 GAMING X, способная разгоняться до 2595 МГц по GPU в boost-режиме, оценены в $330.
MSI GeForce RTX 4060 GAMING/RTX 4060 GAMING X
Источник изображений: Newegg
Таким образом, разница между моделями MSI GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 серий VENTUS 2X и GAMING составляет $80 и $100 соответственно.
Источник изображения: VideoCardz, Newegg
При этом представленные модели наделены 3072 ядрами CUDA, 8 Гбайт памяти GDDR6 при 128-битной шине, двухвентиляторными системами охлаждения, 8 линиями PCIe 4.0, а также одним портом HDMI 2.1a и тремя DisplayPort 1.4a.
Дебют новинок и публикация обзоров, посвященных моделям с ценниками выше MSRP, ожидается 29 июня, в то время как материалы, изучающие возможности RTX 4060 с рекомендованной стоимостью, выйдут днём ранее.