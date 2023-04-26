Конкретными данными компания пока что не делится.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Достаточно неприятная ситуация для владельцев новых игровых процессоров AMD с выходом из строя представителей Ryzen 7000X3D уже несколько дней продолжает будоражить умы компьютерного сообщества: так, ранее один из энтузиастов, похоже, нашёл причину выгорания CPU и дал некоторые рекомендации, что затем косвенно подтвердилось в заявлении ASUS, однако специалисты AMD не отстают от своих клиентов, в поте лица трудясь над изучением факторов, ставших причиной поломки процессоров.

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Источник изображения: Reddit, Speedrookie

В своём официальном заявлении ресурсу AnandTech представители AMD подтвердили, что знают об имеющихся проблемах и активно исследуют случаи выхода процессоров из строя, причиной чего, как утверждается, могло стать избыточное напряжение с последующим повреждением контактов CPU и разъёма материнской платы. Специалисты «красной команды» работают совместно с представителями производителей системных плат в целях обеспечения надлежащей подачи питания процессорам серии Ryzen 7000X3D, соответствующей их спецификациям. Тем же, кто так или иначе пострадал от данной напасти, следует обратиться непосредственно в службу поддержки AMD.

Стоит отметить, что ряд производителей уже выпустил свежие прошивки BIOS, в которых были убраны все оставшиеся каким-то образом возможности по регулированию напряжения ядра, а также ограничено напряжение SoC.

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Необходимо напомнить, что чуть ранее известный оверклокер der8auer упоминал о паре похожих случаев выхода из строя стандартных представителей серии Ryzen 7000.