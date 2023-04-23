Никогда такого не было, и вот опять.

Если случаи выхода из строя флагманских настольных процессоров Ryzen 9 7950X3D, оснащённых 16 ядрами/32 потоками, стали уже обыденным явлением, то возникновение неполадок с «младшеньким» 8-ядерным 16-поточным Ryzen 7 7800X3D может быть вполне неожиданным, однако таких инцидентов становится всё больше.

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Как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, пользователь Reddit под ником Speedrookie жалуется, что его новенький Ryzen 7 7800X3D внезапно сгорел, прихватив за собой и материнскую плату производства ASUS: как можно видеть на представленном скриншоте, процессор вздулся в одном месте, а на сокете в соответствующей области наблюдается прогар. Согласно предположению владельца CPU, выход из строя был вызван чрезмерным нагревом, что и привело к расширению контактной площадки.

Источник изображения: Reddit, Speedrookie

К сожалению, пользователь не одинок в своём горе: другие энтузиасты также активно обсуждают похожие случаи для своих систем, оснащённых процессорами серии Ryzen 7000X3D и материнскими платами от ASUS и MSI.

Сталкивался с выгоранием чипа Ryzen 7000X3D и известный оверклокер der8auer, а в копилке отечественного специалиста VIK-off уже несколько подобных инцидентов, причём процессор выгорает в одном и том же месте.

При этом источник называет сразу несколько причин, по которым могут происходить подобные ситуации: это и неисправные разъёмы, и недостаточное охлаждение, и версии BIOS с неверно работающими алгоритмами автоматического разгона CPU – в пользу последнего сценария говорит факт удаления старых версий прошивок для ряда системных плат на базе чипсета X670 с официального сайта ASUS, о чём заметил энтузиаст HXL.

Похоже, AMD не зря ограничивала в разгоне Ryzen 7 5800X3D, но в случае с Ryzen 7000X3D пошла на некоторые послабления, добавив для новинок поддержку PBO и Curve Optimizer, что не уберегло их от, возможно, слишком агрессивного автоматического разгона ряда системных плат.

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Остаётся надеяться, что специалисты AMD и её партнеров выяснят причины выхода из строя процессоров Ryzen 7000X3D, не забыв поделиться своими открытиями с широкой компьютерной общественностью.