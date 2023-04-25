Похоже, обладателям стандартных моделей тоже необходимо быть осторожными.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Специалисты и энтузиасты продолжают старательно изучать тему выхода из строя настольных процессоров AMD Ryzen 7000X3D, однако, как оказалось, данной напасти подвержены и стандартные модели серии Ryzen 7000, о чём сообщает в своём видео известный оверклокер der8auer.

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По словам исследователя, ему удалось обнаружить как минимум один подобный случай для Ryzen 7 7700X, работающего в дуэте с материнской платой производства ASRock, но, в отличие от представителей Ryzen 7000X3D, расширение PCB данного CPU произошло в другом месте, однако пострадавшие контакты также подавали питание на ядро CPU (VDDCR).

Кроме того, тщательно изучив поверхность вышедшего из строя от чрезмерного нагрева Ryzen 9 7900X, специалист обнаружил похожего вида повреждение и на нём — хотя оно и меньших масштабов на фоне случаев выгорания Ryzen 7000X3D, однако определённо имеет аналогичные черты.

Источник изображений: YouTube, der8auer EN

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Стоит напомнить, что чуть ранее один из энтузиастов нашёл возможную причину выхода из строя процессоров Ryzen 7000X3D и дал рекомендации, как этого избежать, а официальное заявление ASUS косвенно подтвердило его догадки.