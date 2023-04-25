Компания уже приняла необходимые меры для решения проблем.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

История с выходом из строя игровых настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D продолжает будоражить умы компьютерного сообщества и обрастать новыми подробностями: так, участившиеся случаи прогорания моделей CPU с кэш-памятью 3D V-Cache, причём не только топовых Ryzen 9 7950X3D, но и младших Ryzen 7 7800X3D, заставили производителей материнских плат соответствующим образом отреагировать, выпустив обновления прошивок, однако энтузиасты не успокоились, самостоятельно обнаружив возможные причины поломок CPU, а ASUS косвенно подтвердила результаты их изысканий в своём заявлении, которое опубликовал известный оверклокер der8auer.

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Источник изображения: ASUS

Представитель ASUS сообщил, что свежая версия BIOS добавляет некоторые дополнительные механизмы, призванные следить за температурой в целях предотвращения повреждения материнских плат и процессоров, а также отметил, что компании пришлось удалить старые прошивки в связи с наличием в них функций, позволяющих регулировать напряжение ядра.

Источник изображения: YouTube, der8auer EN

Не менее интересен тот факт, что, по словам ASUS, компания активно работает со специалистами AMD над определением новых правил для напряжения SoC и AMD EXPO.

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При этом ASUS обещает держать компьютерное сообщество в курсе дел, сообщая о подвижках в данном вопросе в будущем.